Переливание крови при лечении рака печени связано с повышенным риском рецидива и смерти





Исследователи утверждают, что риск рецидива и смерти увеличивается даже после переливания небольшого количество крови. Результаты показали, что переливание от 1 до 4 единиц крови повышало риск рецидива на 23% и смерти — на 55% по сравнению с контрольной группой. Как отмечает доктор Ин Сюань Тай из Тайбэйского медицинского университета, причина негативного исхода после переливания пока неясна, но связана с подавляющим воздействием на иммунную систему.В своем исследовании ученые изучили влияние периоперационного переливания крови на прогноз рака после резекции ГЦК у 1469 пациентов без поражения лимфатических узлов. Используя статистическое моделирование ученые могли сопоставлять пациентов, которые имели эквивалентный возраст и состояние здоровья, при сравнении своих результатов. Оказалось, что 30% больных получали 1-4 единиц аллогенной крови в течение 7 дней после операции, в то время как 12% пациентов было перелито более 4 шт. Анализы показали, что у пациентов, перенесших переливание, вероятность возникновения рецидивов была на 23% выше, чем у тех, кто не получал переливание. Эти данные подчеркивают необходимость проведения рандомизированных исследований для оценки влияния переливания крови на исход рака и определения уровня анемии, который могут выдержать пациенты.