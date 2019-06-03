Специалисты составили рейтинг городов-лидеров по социально-экономическому развитию в России
Специалисты агентства «РИА Рейтинг» составили список регионов, которые занимают передовые места по социально-экономическому развитию в России. Также в ТОП попали еще два региона: Кемеровская и Липецкая области.
Эксперты утверждают, что в большинстве случаев заметна положительная тенденция развития регионов по всей территории России. В этом году порог в 50 балов также преодолели два региона: Липецкая и Кемеровская области, в результате чего в РФ стало 22 административных субъекта с соответствующим показателем, сообщает «ПолитЭксперт».
Кроме этого позитивное развитие показали такие регионы, как Адыгея, Псковская область, Карелия и Чечня, набрав боле 25 балов. В ТОПе все так же находятся Москва и Санкт-Петербург, которые имеют более 80 баллов. Эксперты уверены, что в 2019 году существенных изменений в рейтинге не будет, поскольку экономическая обстановка в стране стабильна.
Эксперты утверждают, что в большинстве случаев заметна положительная тенденция развития регионов по всей территории России. В этом году порог в 50 балов также преодолели два региона: Липецкая и Кемеровская области, в результате чего в РФ стало 22 административных субъекта с соответствующим показателем, сообщает «ПолитЭксперт».
Кроме этого позитивное развитие показали такие регионы, как Адыгея, Псковская область, Карелия и Чечня, набрав боле 25 балов. В ТОПе все так же находятся Москва и Санкт-Петербург, которые имеют более 80 баллов. Эксперты уверены, что в 2019 году существенных изменений в рейтинге не будет, поскольку экономическая обстановка в стране стабильна.
Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:43