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Специалисты составили рейтинг городов-лидеров по социально-экономическому развитию в России

Специалисты агентства «РИА Рейтинг» составили список регионов, которые занимают передовые места по социально-экономическому развитию в России. Также в ТОП попали еще два региона: Кемеровская и Липецкая области.
Специалисты составили рейтинг городов-лидеров по социально-экономическому развитию в России

Эксперты утверждают, что в большинстве случаев заметна положительная тенденция развития регионов по всей территории России. В этом году порог в 50 балов также преодолели два региона: Липецкая и Кемеровская области, в результате чего в РФ стало 22 административных субъекта с соответствующим показателем, сообщает «ПолитЭксперт».

Кроме этого позитивное развитие показали такие регионы, как Адыгея, Псковская область, Карелия и Чечня, набрав боле 25 балов. В ТОПе все так же находятся Москва и Санкт-Петербург, которые имеют более 80 баллов. Эксперты уверены, что в 2019 году существенных изменений в рейтинге не будет, поскольку экономическая обстановка в стране стабильна.



 
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Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:43

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