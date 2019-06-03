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Сына Олега Газманова признали лучшим певцом

Сын Олега Газманова признан лучшим певцом по версии Successful Men Awards. Принять участие в соревновании мог любой желающий вне зависимости от возраста и семейного статуса.
Сына Олега Газманова признали лучшим певцом

Ведущим церемонии награждения был участник «Квартета И» Александр Демидов. В состав жюри вошли такие известные деятели, как старший педагог журфака МГУ Роман Лобашов, декоратор Елена Горяинова, бизнес-наставник Галина Хаустова и другие.

В результате лучшим исполнителем стал Родион Газманов, сын эстрадной знаменитости Олега Газманова. Спортсменом года оказался Алексей Ягудин, а актер Гоша Куценко получил почетную премию. Поспособствовала организации мероприятия благотворительная организация «Шаг вместе». Все собранные материальные средства, вырученные при проведении аукциона на шоу, передали на лечение детей с ДЦП.

Чуть ранее Газманов-младший опубликовал пост в Instagram, где напомнил о приближающемся дне рождения. Рассуждая о прошлом времени и событиях, произошедших ранее, он заявил о важности думать о будущем и делать жизнь лучше, не обращая внимание на минувшие моменты, посоветовав подписчикам ни о чем не жалеть.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:51

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