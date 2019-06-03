Ученые: Кофе оказался не таким вредным для артерий





Ученые Лондонского университета королевы Марии провели масштабное исследование относительно влияния кофе на организм, в нем приняли участие более 8 тысяч человек. Всех их разделили на 3 группы по количеству употребления данного горячего напитка: до 1 чашки в день, от 1 до 3 и больше 3. При этом специалисты отметили, что среди этих людей были и те, кто употребляет 25 порций кофе за сутки, но их исключили, чтобы не портить результаты.После того участники исследования прошли МРТ-сканирование сердца, что и позволило оценить их здоровье. Затем эти результаты были скорректированы по многим факторам: полу, возрасту, уровню жизни, росту, весу, употреблению алкоголя, курению, образу жизни и питанию. Исключение всех этих переменных позволило ученым установить, что кофе не является вредным для артерий человека.Данные результаты противоречат прошлым исследованиям, но британцы знают почему. До этого ученые не проводили грамотную корректировку относительно других факторов, поэтому многим людям, которые болеют из-за регулярно курения или употребления алкоголя, данные проблемы приписывали из-за их пристрастия к кофе.