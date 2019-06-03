Высокое содержание жира в организме повышает риск смертности после операций на сердце





Исследование было проведено доктором Ксавье Леруа из отделения анестезии и реанимации CHU Лилль во Франции и его коллегами. Авторы предполагают, что факторы, которые влияют на клинические исходы в различных условиях, например, масса жира и мышечная масса тела, могут осложнить реабилитацию. В результате исследования с участием 3,3 тысяч добровольцев, перенесших операцию на сердце, выяснилось, что 25% пациентов с самой высокой жировой массой имели в 4,1 раза больше шансов умереть, чем 25% с самой низкой жировой массой.Авторы исследования нашли независимую связь между ИМТ и продолжительностью пребывания в отделении интенсивной терапии. Результаты показали, что более низкая мышечная масса тела и высокая жировая масса у пациентов были независимо связаны с повышенной смертностью после операции по шунтированию сердца.