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Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег Майами провел выходные в Сочи с неизвестной блондинкой

Бывший ухажер новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой – музыкант и экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Олег Майами провел выходные в Сочи. Оказывается, что у телезнаменитости появилась новая избранница, имя которой он решил некоторое время держать в секрете.

Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег Майами провел выходные в Сочи с неизвестной блондинкой

Нужно сказать, что в социальных сетях довольно долго обсуждали возможные романтические отношения Ольги Бузовой и Олега Майами. Сами же звезды подогревали к своим персонам интерес, публикуя в личных микроблогах совместные фотографии, на некоторых из которых они явно запечатлены за несколько секунд до поцелуя.

Впрочем, сейчас Бузова, по всей видимости, в очередной раз переключила свое внимание на Тимура Батрутдинова, которому не так давно в YouTube-шоу «Есть Вопросы» призналась, что будет ревновать, если узнает о его романе.

Как бы то ни было, но Майами тоже решил не тратить свое время понапрасну и уже обзавелся новой пассией. Считанные часы назад Олег опубликовал у себя на странице в Instagram несколько свежих фотографий, на каждой из которых он запечатлен в компании неизвестной блондинки.

Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег Майами провел выходные в Сочи с неизвестной блондинкой

Под одним из снимков певец даже поинтересовался у подписчиков, как они думают, его новая избранница с ним ради хайпа или потому, что ей он действительно симпатичен. Отметим, что мало кто обратил внимание на посты Олега, многих интересовало совсем другое.

«Что с Бузовой уже все, любовь прошла?» - интересуются читатели.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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