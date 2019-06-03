Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег Майами провел выходные в Сочи с неизвестной блондинкой

«Что с Бузовой уже все, любовь прошла?» - интересуются читатели.

Нужно сказать, что в социальных сетях довольно долго обсуждали возможные романтические отношения Ольги Бузовой и Олега Майами. Сами же звезды подогревали к своим персонам интерес, публикуя в личных микроблогах совместные фотографии, на некоторых из которых они явно запечатлены за несколько секунд до поцелуя.Впрочем, сейчас Бузова, по всей видимости, в очередной раз переключила свое внимание на Тимура Батрутдинова, которому не так давно в YouTube-шоу «Есть Вопросы» призналась, что будет ревновать, если узнает о его романе.Как бы то ни было, но Майами тоже решил не тратить свое время понапрасну и уже обзавелся новой пассией. Считанные часы назад Олег опубликовал у себя на странице в Instagram несколько свежих фотографий, на каждой из которых он запечатлен в компании неизвестной блондинки.Под одним из снимков певец даже поинтересовался у подписчиков, как они думают, его новая избранница с ним ради хайпа или потому, что ей он действительно симпатичен. Отметим, что мало кто обратил внимание на посты Олега, многих интересовало совсем другое.