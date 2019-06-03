Саша Зверева раскритиковала Анну Седокову за сладкий подарок онкобольным детям

Анна Седокова разместила пост в своем аккаунте Instagram с кадрами из магазина, в котором она покупала сладости для онкобольных детей. После чего певица направилась в московский онкологический центр, где поздравила маленьких пациентов с праздником, спев им несколько песен и вручив подарки.Известная певица Саша Зверева раскритиковала действия Седоковой, поскольку в конфетах присутствует рафинированный сахар, которым питаются раковые клетки. Зверева также опубликовала соответствующий пост в своем аккаунте Instagram, после чего Седокова забанила оппонентку.Саша Зверева не переживает по поводу блокировки и подчеркнула, что намного важнее обезопасить детей от бездумных поступков взрослых. На это Анна Седокова никак не отреагировала.