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Эксперты рассказали о страховании жилья прямо в платежках ЖКУ

С 4 августа в России появится программа муниципального страхования жилья, соответствующий пункт будет находиться прямо в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эксперты рассказали о тарифах, возможных суммах выплат и правилах заключения договора.
Эксперты рассказали о страховании жилья прямо в платежках ЖКУ

Первое, что необходимо это отметить – подобное страхование жилья не будет обязательным, оно останется добровольным. Вступающие с 4 августа изменения приведут к тому, что подобные услуги появятся во всех регионах России, чего раньше не было. Перечень страховых случаев в разных частях страны будет уникальный, его утверждением занимаются власти субъектов федерации. Это позволит иметь специализацию, так как в одних регионах чаще случаются пожары и наводнения, а в других - ураганы и землетрясения. Будут также предусмотрены бытовые случае: взрывы газа, затопления и т. д.

Согласно расчету экспертов, страхование жилья обойдет россиянам приблизительно в 3 рубля за 1 квадратный метр. Данный тариф будет зависеть от списка страховых случаев и конкретного региона. Чем больше в нем кирпичных многократных домов и меньше рисков природных катастроф – тем ниже оплата.

Для получения данного страхования не нужно заключать отдельный договор. Достаточно поставить соответствующую галочку в платежке ЖКУ и оплатить нужную сумму. В случае порчи жилья владельцы получат компенсацию из федерального и местного бюджетов, на эти деньги можно будет купить квартиру в любой части РФ.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:58

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