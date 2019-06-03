Эксперты рассказали о страховании жилья прямо в платежках ЖКУ





Первое, что необходимо это отметить – подобное страхование жилья не будет обязательным, оно останется добровольным. Вступающие с 4 августа изменения приведут к тому, что подобные услуги появятся во всех регионах России, чего раньше не было. Перечень страховых случаев в разных частях страны будет уникальный, его утверждением занимаются власти субъектов федерации. Это позволит иметь специализацию, так как в одних регионах чаще случаются пожары и наводнения, а в других - ураганы и землетрясения. Будут также предусмотрены бытовые случае: взрывы газа, затопления и т. д.Согласно расчету экспертов, страхование жилья обойдет россиянам приблизительно в 3 рубля за 1 квадратный метр. Данный тариф будет зависеть от списка страховых случаев и конкретного региона. Чем больше в нем кирпичных многократных домов и меньше рисков природных катастроф – тем ниже оплата.Для получения данного страхования не нужно заключать отдельный договор. Достаточно поставить соответствующую галочку в платежке ЖКУ и оплатить нужную сумму. В случае порчи жилья владельцы получат компенсацию из федерального и местного бюджетов, на эти деньги можно будет купить квартиру в любой части РФ.