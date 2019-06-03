Эксперты рассказали о страховании жилья прямо в платежках ЖКУ
С 4 августа в России появится программа муниципального страхования жилья, соответствующий пункт будет находиться прямо в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эксперты рассказали о тарифах, возможных суммах выплат и правилах заключения договора.
Первое, что необходимо это отметить – подобное страхование жилья не будет обязательным, оно останется добровольным. Вступающие с 4 августа изменения приведут к тому, что подобные услуги появятся во всех регионах России, чего раньше не было. Перечень страховых случаев в разных частях страны будет уникальный, его утверждением занимаются власти субъектов федерации. Это позволит иметь специализацию, так как в одних регионах чаще случаются пожары и наводнения, а в других - ураганы и землетрясения. Будут также предусмотрены бытовые случае: взрывы газа, затопления и т. д.
Согласно расчету экспертов, страхование жилья обойдет россиянам приблизительно в 3 рубля за 1 квадратный метр. Данный тариф будет зависеть от списка страховых случаев и конкретного региона. Чем больше в нем кирпичных многократных домов и меньше рисков природных катастроф – тем ниже оплата.
Для получения данного страхования не нужно заключать отдельный договор. Достаточно поставить соответствующую галочку в платежке ЖКУ и оплатить нужную сумму. В случае порчи жилья владельцы получат компенсацию из федерального и местного бюджетов, на эти деньги можно будет купить квартиру в любой части РФ.
Первое, что необходимо это отметить – подобное страхование жилья не будет обязательным, оно останется добровольным. Вступающие с 4 августа изменения приведут к тому, что подобные услуги появятся во всех регионах России, чего раньше не было. Перечень страховых случаев в разных частях страны будет уникальный, его утверждением занимаются власти субъектов федерации. Это позволит иметь специализацию, так как в одних регионах чаще случаются пожары и наводнения, а в других - ураганы и землетрясения. Будут также предусмотрены бытовые случае: взрывы газа, затопления и т. д.
Согласно расчету экспертов, страхование жилья обойдет россиянам приблизительно в 3 рубля за 1 квадратный метр. Данный тариф будет зависеть от списка страховых случаев и конкретного региона. Чем больше в нем кирпичных многократных домов и меньше рисков природных катастроф – тем ниже оплата.
Для получения данного страхования не нужно заключать отдельный договор. Достаточно поставить соответствующую галочку в платежке ЖКУ и оплатить нужную сумму. В случае порчи жилья владельцы получат компенсацию из федерального и местного бюджетов, на эти деньги можно будет купить квартиру в любой части РФ.
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:58