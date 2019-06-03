Сотрудники Роскачества оценили работу обучающих приложений для детей





В современности дети быстро адаптируются к гаджетам, а также уделяют приложениям катастрофически много внимания. В период киберугроз вышла обязательная функция контроля цифровой активности ребенка, на фоне чего сотрудники Роскачества проверили некоторые приложения на безопасность. Участвующие в исследовании программы предназначены для обучения дошкольников чтению, а испытания проводились по 11 критериям. В результате проверки некачественных и представляющих угрозу сервисов выявить не удалось.Большинство приложений имеют встроенные функции покупок. Родительский контроль реализован по итогам проверки только в нескольких программах. Все исследованные элементы не требуют разрешений к функционалу смартфона и не несут угроз в виде вредоносного ПО.