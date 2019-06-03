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Сотрудники Роскачества оценили работу обучающих приложений для детей

Сотрудники Роскачества оценили работу 16 пользующихся спросом мобильных приложений, ориентированных на развитие детей. Программы нацелены на дошкольников, которые учатся читать.
Сотрудники Роскачества оценили работу обучающих приложений для детей

В современности дети быстро адаптируются к гаджетам, а также уделяют приложениям катастрофически много внимания. В период киберугроз вышла обязательная функция контроля цифровой активности ребенка, на фоне чего сотрудники Роскачества проверили некоторые приложения на безопасность. Участвующие в исследовании программы предназначены для обучения дошкольников чтению, а испытания проводились по 11 критериям. В результате проверки некачественных и представляющих угрозу сервисов выявить не удалось.

Большинство приложений имеют встроенные функции покупок. Родительский контроль реализован по итогам проверки только в нескольких программах. Все исследованные элементы не требуют разрешений к функционалу смартфона и не несут угроз в виде вредоносного ПО.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:37

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