Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук показала кадры с похожим на Константина Меладзе мужчиной и блондинкой
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Инесса Шевчук продемонстрировала подписчикам видеоролик, на котором запечатлен похожий на известного музыкального продюсера Константина Меладзе мужчина и неизвестная блондинка. Отметим, что кадры развлекающейся пары буквально «взорвали» социальные сети.
Считанные часы назад супруг певицы Веры Брежневой оказался в центре скандала из-за фотографий и роликов, которые появились в Интернете. Как оказалось, одной из первых эти кадры разместила у себя на странице в Instagram звезда «Дома-2», которая как раз отдыхала в том же заведении, где развлекался с блондинкой похожий на Меладзе мужчина.
На роликах, которые продолжают распространяться по Сети, мужчина, похожий на продюсера, уткнулся лицом в зону декольте неизвестной светловолосой девушке с роскошными формами. До сих пор журналистам так и не удалось выяснить, как зовут женщину, с которой веселился сегодня ночью похожий на мужа Брежневой мужчина.
Следует сказать, что сейчас в социальных сетях предполагают, что в отношениях Меладзе и Брежневой мог наступить кризис и именно поэтому продюсер поспешил найти себе «развлечение на стороне».
К слову, само звездное семейство пока никак не отреагировало на видеоролики и фотографии в Интернете. Можно предположить, что на кадрах запечатлен мужчина просто очень похожий на продюсера, однако им на самом деле не является.
Считанные часы назад супруг певицы Веры Брежневой оказался в центре скандала из-за фотографий и роликов, которые появились в Интернете. Как оказалось, одной из первых эти кадры разместила у себя на странице в Instagram звезда «Дома-2», которая как раз отдыхала в том же заведении, где развлекался с блондинкой похожий на Меладзе мужчина.
На роликах, которые продолжают распространяться по Сети, мужчина, похожий на продюсера, уткнулся лицом в зону декольте неизвестной светловолосой девушке с роскошными формами. До сих пор журналистам так и не удалось выяснить, как зовут женщину, с которой веселился сегодня ночью похожий на мужа Брежневой мужчина.
Следует сказать, что сейчас в социальных сетях предполагают, что в отношениях Меладзе и Брежневой мог наступить кризис и именно поэтому продюсер поспешил найти себе «развлечение на стороне».
К слову, само звездное семейство пока никак не отреагировало на видеоролики и фотографии в Интернете. Можно предположить, что на кадрах запечатлен мужчина просто очень похожий на продюсера, однако им на самом деле не является.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:20