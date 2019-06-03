Смарт-часы Apple Watch 3 неожиданно упали в цене
Разработанные Apple Watch 3 существенно подешевели и ныне их можно приобрести за 279 долларов. Прежде смарт-часы реализовывались за 329 «зеленых».
Причиной падения стоимости аксессуара называется появление более современных «умных» часов Watch 4. Данная версия на сегодня считается одним из лучших девайсов своего сегмента, хотя ряд потребителей по-прежнему покупают смарт-часы предыдущих модификаций, так как имеющихся у них опций достаточно для обычной жизни. Реализующийся за 279 долларов гаджет работает на операционной системе iOS и оснащен дисплеем OLED на 1,6 дюйма.
Apple Watch 3 работает на аккумуляторе, способным держать заряд на протяжении десяти часов, также в устройстве имеется функция беспроводной зарядки.
Причиной падения стоимости аксессуара называется появление более современных «умных» часов Watch 4. Данная версия на сегодня считается одним из лучших девайсов своего сегмента, хотя ряд потребителей по-прежнему покупают смарт-часы предыдущих модификаций, так как имеющихся у них опций достаточно для обычной жизни. Реализующийся за 279 долларов гаджет работает на операционной системе iOS и оснащен дисплеем OLED на 1,6 дюйма.
Apple Watch 3 работает на аккумуляторе, способным держать заряд на протяжении десяти часов, также в устройстве имеется функция беспроводной зарядки.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:43