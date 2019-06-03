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Смарт-часы Apple Watch 3 неожиданно упали в цене

Разработанные Apple Watch 3 существенно подешевели и ныне их можно приобрести за 279 долларов. Прежде смарт-часы реализовывались за 329 «зеленых».
Смарт-часы Apple Watch 3 неожиданно упали в цене

Причиной падения стоимости аксессуара называется появление более современных «умных» часов Watch 4. Данная версия на сегодня считается одним из лучших девайсов своего сегмента, хотя ряд потребителей по-прежнему покупают смарт-часы предыдущих модификаций, так как имеющихся у них опций достаточно для обычной жизни. Реализующийся за 279 долларов гаджет работает на операционной системе iOS и оснащен дисплеем OLED на 1,6 дюйма.

Apple Watch 3 работает на аккумуляторе, способным держать заряд на протяжении десяти часов, также в устройстве имеется функция беспроводной зарядки.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:43

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