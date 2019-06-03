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Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантос показала свою фигуру в боди

Актриса Луселия Сантос, звезда сериала «Рабыня Изаура», решила показать свою фигуру. Для этого 62-летняя артистка примеряла откровенное боди, чем удивила многих фанатов, ведь на подобный шаг решится не каждая женщина в ее возрасте.
Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантос показала свою фигуру в боди

Такое обновление звезда сериала «Рабыня Изаура» разместила на странице в Instagram. Луселия Сантос показал снимок, где она запечатлена в боди, исполненном в стиле кабаре. Подобный внешний вид изначально может удивить, но актриса сразу объяснила в чем дело. Она вместе с подругой Беатрис Азеведо и другими артистами решила принять участие в новом театрально-поэтическом проекте, выполненном в стиле кабаре. В подобном наряде актриса не только сделала несколько фотографий, но и регулярно выходит на сцену.

Поклонники звезды сериала «Рабыня Изаура» похвалили ее за такой смелый поступок, ведь на него решится не каждая женщина в возрасте 62 лет. При этом подписчики отметили, что фигура у Луселии Сантос отличная, поэтому ей нечего стыдиться. Они пожелали ей творческих успехов и отметили, что постараются посетить данный спектакль.

Напомним, звезда сериала «Рабыня Изаура» ведет здоровый образ жизни, ест исключительно натуральные продукты и отказывается от вредной пищи. Ежедневно актриса совершает пробежку на 10 км вне зависимости от того, в каком городе она находится. При этом у звезды есть две слабости – пицца и кофе. От них артистка не откажется никогда, хоть и знает о их вреде.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:51

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