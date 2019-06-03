Ученые заявили о связи между временем приема пищи и циркадными ритмами





Сотрудники Лаборатории молекулярной биологии MRC обнаружили связь между сбоями в организме и циркадными ритмами. Ученые отметили, что неправильное время приема пищи может стать причиной нарушения биологических часов. Эксперт Джон О’Нил обратил внимание на отдельные временные механизмы, которые работают синхронно. Оказалось, что свет влияет на ощущение времени человеком, а также на его здоровье. В частности, передаваемая по зрительному нерву информация достигает зоны мозга под названием супрахиазматическое ядро. Таким образом контролируется время сна и бодрствования. Выделяемый во время еды инсулин стимулирует выработку белков PERIOD и в индивидуальном порядке воздействует на биологические часы.При нарушении графика приема пищи возникает сбой “внутреннего времени”, что было доказано в лабораторном эксперименте на мышах. Получавшие инсулин в период отдыха животные прекращали чувствовать разницу между днем и ночью.