Регина Тодоренко учит своего полугодовалого сына игре на пианино

На видеоролике видно как маленький Михаил играет в четыре руки со своей материю Региной Тодоренко. Этот процесс фиксирует отец семейства Влад Топалов, при этом комментируя происходящее. Пользователи Сети неоднозначно восприняли пост. Некоторые считают его чрезмерно показательным, другие же, наоборот, поддерживают молодое семейство.Это не первый случай, когда Регина Тодоренко пытается чему-то обучить своего сына. Ранее телеведущая публиковала видео с тем, как она обучает маленького Михаила английскому языку. Этот факт также был неоднозначно воспринят подписчиками, поскольку многие считали неуместным подобное обучение, поскольку ребенок еще вовсе не умеет говорить. Однако звездной паре безразлично мнение окружающих, и они продолжают действовать, придерживаясь своих убеждений.