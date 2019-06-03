Тесное платье Ксении Собчак «разошлось» в районе живота

«Вечер пятницы - самое время успеть купить билет на Премию «МУЗ-TV». 7 июня, уже СЛЕДУЮЩАЯ пятница, Мегаспорт на Ходынке. Осталась всего неделя», - написала под видео Ксения.

На днях Собчак опубликовала у себя на странице в Instagram свежий ролик, на котором анонсировала ежегодную премию «МУЗ-TV», которая уже 7 июня пройдет в Мегаспорте.На записи скандально-известная тележурналистка запечатлена в легком летнем платье черного цвета с декольте в белый цветочный узор, а также золотистом колье, которое украшают многочисленные кресты.Именно наряд Ксении и был раскритикован пользователями Сети. Некоторые принялись высказывать свое недовольство относительно выбора украшения Собчак, указав на то, что неуместно использовать религиозные символы в видимых декоративных целях. Однако большинство читателей заинтересовало само платье телезнаменитости, а если быть точнее, то, что оно явно было ей мало.Фолловеры отметили, что на видео и на свежей фотографии видно, что платье Собчак «разошлось» в районе живота. По мнению подписчиков, пуговицы едва сдерживали ткань, поэтому посоветовали Ксении в следующий раз выбирать наряд на размер больше, чтобы в дальнейшем избежать неприятных казусов.