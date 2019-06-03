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Тесное платье Ксении Собчак «разошлось» в районе живота

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак оказалась в центре обсуждения. А все из-за того, что выбрала для записи очередного видеоролика довольно тесный наряд, который «разошелся» в районе ее живота.

Тесное платье Ксении Собчак «разошлось» в районе живота

На днях Собчак опубликовала у себя на странице в Instagram свежий ролик, на котором анонсировала ежегодную премию «МУЗ-TV», которая уже 7 июня пройдет в Мегаспорте.

«Вечер пятницы - самое время успеть купить билет на Премию «МУЗ-TV». 7 июня, уже СЛЕДУЮЩАЯ пятница, Мегаспорт на Ходынке. Осталась всего неделя», - написала под видео Ксения.

На записи скандально-известная тележурналистка запечатлена в легком летнем платье черного цвета с декольте в белый цветочный узор, а также золотистом колье, которое украшают многочисленные кресты.

Тесное платье Ксении Собчак «разошлось» в районе живота

Именно наряд Ксении и был раскритикован пользователями Сети. Некоторые принялись высказывать свое недовольство относительно выбора украшения Собчак, указав на то, что неуместно использовать религиозные символы в видимых декоративных целях. Однако большинство читателей заинтересовало само платье телезнаменитости, а если быть точнее, то, что оно явно было ей мало.

Фолловеры отметили, что на видео и на свежей фотографии видно, что платье Собчак «разошлось» в районе живота. По мнению подписчиков, пуговицы едва сдерживали ткань, поэтому посоветовали Ксении в следующий раз выбирать наряд на размер больше, чтобы в дальнейшем избежать неприятных казусов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50

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