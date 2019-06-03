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Эксперты назвали страны, где российские туристы набирают лишний вес

Эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru провели опрос среди своих пользователей и узнали, из каких стран российские туристы возвращаются с лишним весом. Результаты говорят о том, что чаще всего набирают дополнительные килограммы те, кто заказывают путевки с системой питания «все включено».
Эксперты назвали страны, где российские туристы набирают лишний вес

Опрос показал, что в данном вопросе «результаты» отдыха зависят от образа жизни конкретных людей. 17% российских туристов отметили, что продолжают следить за своим питанием даже на курорте, поэтому возвращаются домой без лишних килограммов. 50% опрошенных тоже сохранили свою привычную форму после отпуска в зарубежной стране, но при этом они отметили, что питались без каких-либо ограничений и не уделяли данному вопросу много внимания.

Больше всего среди российский туристов набирают лишний вес те, кто заказывает себе путевки с системой питания «все включено», таких оказалось 16%. Именно они возвращаются домой с дополнительными килограммами. 15% таких людей отдыхали в Турции, ведь именно эта страна чаще всего предлагает подобный вариант сервиса.

Экспертов удивил тот факт, что на отечественных курортах туристы тоже очень часто набирают лишний вес, их оказалось 12%. Среди тех, кто вернулся домой после отпуска с дополнительными килограммами, 7% отдыхали в странах ближнего, а еще 4% дальнего зарубежья, сообщает издание «Слово и Дело».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:13

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