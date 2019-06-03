АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кофе оказался не таким вредным для артерий
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Ученые выявили согревающее влияние имбиря на организм

Китайские ученые в результате исследований описали согревающее влияние имбиря на организм человека. Данный продукт обладает белковыми регулирующими сетями, что позволяет его использовать в традиционной медицине.
Ученые выявили согревающее влияние имбиря на организм

Сотрудники Университета Ланьчжоу выявили в имбире активные ингредиенты 6-шаогаола и 6-гингерола. Были определены белки, на которые нацеливаются данные соединения. Все компоненты собрали воедино, чтобы увидеть “картину” регулирующих сетей, располагающихся в тонкой кишке и желудке. Таким образом ученые выяснили, как происходит реакция организма на травянистое растение. С согревающими процессами связаны около пяти метаболических.

В частности, активные соединения влияют на аденозинтрифосфат, который руководит распределением энергии в клетках. Замечено также воздействие на гликоген, кофермент и гликолипид. В будущем исследование будет продолжено, в результате чего ученые намерены улучшить традиционную медицину с использованием имбиря.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
Ученые: Кофе оказался не таким вредным
В Брянске иномарка на переходе сбила
Саша Зверева раскритиковала Анну
Эксперты назвали страны, где российские
Дмитрий Тарасов продолжает отказываться
Инновационная терапия замедлила
Эксперты рассказали о страховании жилья
Переливание крови при лечении рака
Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия
Смарт-часы Apple Watch 3 неожиданно
Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег
Регина Тодоренко учит своего
Высокое содержание жира в организме
Ученые выявили согревающее влияние
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук показала
Ольга Серябкина опубликовала постельный
Samsung анонсировала ноутбуки Notebook
«Везде закрыто»: Павел Воля не смог
В Сеты выставлен на продажу уникальный
Тесное платье Ксении Собчак «разошлось»
Российские ученые объяснили, почему не
Приставы требуют у звезды «Дома-2» Саши
Астроциты умеют защищать нейроны от
Пикап от Tesla будет стоить менее 50
Эксперт рассказал о полезных свойствах
Сын Бари Алибасова оставил жену с
Huawei Mate 30 выйдут осенью этого года
Корветы 20386 заменят оставшиеся без
Ученые: Помощь отцов у млекопитающих
Просмотреть все новости