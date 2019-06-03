Ученые выявили согревающее влияние имбиря на организм





Сотрудники Университета Ланьчжоу выявили в имбире активные ингредиенты 6-шаогаола и 6-гингерола. Были определены белки, на которые нацеливаются данные соединения. Все компоненты собрали воедино, чтобы увидеть “картину” регулирующих сетей, располагающихся в тонкой кишке и желудке. Таким образом ученые выяснили, как происходит реакция организма на травянистое растение. С согревающими процессами связаны около пяти метаболических.В частности, активные соединения влияют на аденозинтрифосфат, который руководит распределением энергии в клетках. Замечено также воздействие на гликоген, кофермент и гликолипид. В будущем исследование будет продолжено, в результате чего ученые намерены улучшить традиционную медицину с использованием имбиря.