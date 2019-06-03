Ханна опубликовала в Сети трогательный пост в честь юбилея дочери

На фотографии изображена вся семья Ханны. Певица и её супруг целуют дочь в голову. На снимке все семейство одето в белую одежду. Под постом артистка добавила запись, где поздравляет свою маленькую дочурку с небольшим юбилеем. Дочери в этот день исполнилось девять месяцев.Фанатам очень понравилась публикация певицы, и они поздравили её с небольшим праздником. Также поклонники пожелали всей семье крепкого здоровья, а некоторые просили сообщить имя дочери Ханны, но певица не ответила на комментарии подписчиков.