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Ханна опубликовала в Сети трогательный пост в честь юбилея дочери

Известная певица Ханна опубликовала в своем аккаунте Instagram трогательный пост с фотографией всей семьи. Артистка посвятила свою публикацию юбилею маленькой дочери.
Ханна опубликовала в Сети трогательный пост в честь юбилея дочери

На фотографии изображена вся семья Ханны. Певица и её супруг целуют дочь в голову. На снимке все семейство одето в белую одежду. Под постом артистка добавила запись, где поздравляет свою маленькую дочурку с небольшим юбилеем. Дочери в этот день исполнилось девять месяцев.

Фанатам очень понравилась публикация певицы, и они поздравили её с небольшим праздником. Также поклонники пожелали всей семье крепкого здоровья, а некоторые просили сообщить имя дочери Ханны, но певица не ответила на комментарии подписчиков.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:30

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