Астроциты умеют защищать нейроны от гиперактивности





Когда нейрон срабатывает оперативно, молекулы липидов, находясь в клетке, повреждаются и могут в итоге стать токсичными. Тогда как большая часть клеток «отрезает» лишние части жирных кислот, нейроны продолжают функционировать в привычном режиме и своим воздействием освобождают от нагрузок астроциты. По словам ученых, длительное время люди предполагали наличие некоего процесса, схожего с этим, а последнее исследование демонстрирует, как в действительности работает этот механизм.Открытие специалисты сделали после наблюдения: гиперактивные нейроны могут производить поврежденные жиры, связанные в липидные частицы. Научная работа ученых показала, что стимулирование нейронов подопытных мышей спровоцировало скопление липидов и выделение жирных частиц. После этого соседние астроциты ликвидировали частицы и усилили активность тех генов, которые участвуют в производстве энергии.Исследователи из Университета Альберты сделали вывод, что астроциты передают поврежденные элементы в свои митохондрии, превращая отходы в энергию. После повреждения клеток мозга нейроны стали больше вырабатывать белков, транспортирующих жирные кислоты в клетки, и накопившиеся в астроцитах липиды.