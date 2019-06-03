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Астроциты умеют защищать нейроны от гиперактивности
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Астроциты умеют защищать нейроны от гиперактивности

Клетки мозга способны собирать поврежденные липиды, производимые гиперактивными нейронами, а после перерабатывают данные молекулы в энергию. Такой механизм защищает нейроны от побочных эффектов сверхактивности, что положительно для астроцитов, поддерживающих нейроны разными методами.
Астроциты умеют защищать нейроны от гиперактивности

Когда нейрон срабатывает оперативно, молекулы липидов, находясь в клетке, повреждаются и могут в итоге стать токсичными. Тогда как большая часть клеток «отрезает» лишние части жирных кислот, нейроны продолжают функционировать в привычном режиме и своим воздействием освобождают от нагрузок астроциты. По словам ученых, длительное время люди предполагали наличие некоего процесса, схожего с этим, а последнее исследование демонстрирует, как в действительности работает этот механизм.

Открытие специалисты сделали после наблюдения: гиперактивные нейроны могут производить поврежденные жиры, связанные в липидные частицы. Научная работа ученых показала, что стимулирование нейронов подопытных мышей спровоцировало скопление липидов и выделение жирных частиц. После этого соседние астроциты ликвидировали частицы и усилили активность тех генов, которые участвуют в производстве энергии.

Исследователи из Университета Альберты сделали вывод, что астроциты передают поврежденные элементы в свои митохондрии, превращая отходы в энергию. После повреждения клеток мозга нейроны стали больше вырабатывать белков, транспортирующих жирные кислоты в клетки, и накопившиеся в астроцитах липиды.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:24

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