АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кофе оказался не таким вредным для артерий
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Samsung анонсировала ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Компания Samsung анонсировала выход своих новых ноутбуков, речь о Notebook 7 и Notebook 7 Force. Покупателям предложат 13,3- и 15,6-дюймовые варианты, все они будут оснащены процессорами Intel Core 8 поколения и разными видеокартами.
Samsung анонсировала ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Новые ноутбуки Notebook 7 призваны удовлетворить потребности широкого круга пользователей, поэтому их технические характеристики значительно варьируются. Все они получат процессоры Intel Core 8 поколения и экраны с разрешением Full HD. Покупателям предложат 13,3- и 15,6- дюймовые дисплеи. Ноутбуки с первыми получат интегрированную графику Intel UHD, а со вторыми – Intel UHD или дискретный адаптер Nvidia GeForce MX250. Компотные версии располагают твердотельным накопителем до 512 ГБ, а более крупные модели будут иметь возможность установить дополнительный SSD до 1 Тб.

Все версии ноутбуков Notebook 7 комплектуются 16 Гб ОЗУ. Новинки также располагают Wi-Fi 802.11ac, стереофонической звуковой системой Dolby Atmos, сканером отпечатков пальцев, клавиатурой Lattice с подсветкой, а также разъемами HDMI, USB 3.0 и USB Type-C.

Samsung не забыла и про тех покупателей, что желают приобрести производительное решение. Для них они подготовили Notebook 7 Force. Данная версия получит дискретную видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650 и 24 ГБ ОЗУ. Стоимость ноутбуков будет стартовать от 999 долларов, а за самый дорогой попросят 1499 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
Ученые: Кофе оказался не таким вредным
В Брянске иномарка на переходе сбила
Саша Зверева раскритиковала Анну
Эксперты назвали страны, где российские
Дмитрий Тарасов продолжает отказываться
Инновационная терапия замедлила
Эксперты рассказали о страховании жилья
Переливание крови при лечении рака
Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия
Смарт-часы Apple Watch 3 неожиданно
Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег
Регина Тодоренко учит своего
Высокое содержание жира в организме
Ученые выявили согревающее влияние
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук показала
Ольга Серябкина опубликовала постельный
Samsung анонсировала ноутбуки Notebook
«Везде закрыто»: Павел Воля не смог
В Сеты выставлен на продажу уникальный
Тесное платье Ксении Собчак «разошлось»
Российские ученые объяснили, почему не
Приставы требуют у звезды «Дома-2» Саши
Астроциты умеют защищать нейроны от
Пикап от Tesla будет стоить менее 50
Эксперт рассказал о полезных свойствах
Сын Бари Алибасова оставил жену с
Huawei Mate 30 выйдут осенью этого года
Корветы 20386 заменят оставшиеся без
Ученые: Помощь отцов у млекопитающих
Просмотреть все новости