Samsung анонсировала ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Компания Samsung анонсировала выход своих новых ноутбуков, речь о Notebook 7 и Notebook 7 Force. Покупателям предложат 13,3- и 15,6-дюймовые варианты, все они будут оснащены процессорами Intel Core 8 поколения и разными видеокартами.
Новые ноутбуки Notebook 7 призваны удовлетворить потребности широкого круга пользователей, поэтому их технические характеристики значительно варьируются. Все они получат процессоры Intel Core 8 поколения и экраны с разрешением Full HD. Покупателям предложат 13,3- и 15,6- дюймовые дисплеи. Ноутбуки с первыми получат интегрированную графику Intel UHD, а со вторыми – Intel UHD или дискретный адаптер Nvidia GeForce MX250. Компотные версии располагают твердотельным накопителем до 512 ГБ, а более крупные модели будут иметь возможность установить дополнительный SSD до 1 Тб.
Все версии ноутбуков Notebook 7 комплектуются 16 Гб ОЗУ. Новинки также располагают Wi-Fi 802.11ac, стереофонической звуковой системой Dolby Atmos, сканером отпечатков пальцев, клавиатурой Lattice с подсветкой, а также разъемами HDMI, USB 3.0 и USB Type-C.
Samsung не забыла и про тех покупателей, что желают приобрести производительное решение. Для них они подготовили Notebook 7 Force. Данная версия получит дискретную видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650 и 24 ГБ ОЗУ. Стоимость ноутбуков будет стартовать от 999 долларов, а за самый дорогой попросят 1499 долларов.
Новые ноутбуки Notebook 7 призваны удовлетворить потребности широкого круга пользователей, поэтому их технические характеристики значительно варьируются. Все они получат процессоры Intel Core 8 поколения и экраны с разрешением Full HD. Покупателям предложат 13,3- и 15,6- дюймовые дисплеи. Ноутбуки с первыми получат интегрированную графику Intel UHD, а со вторыми – Intel UHD или дискретный адаптер Nvidia GeForce MX250. Компотные версии располагают твердотельным накопителем до 512 ГБ, а более крупные модели будут иметь возможность установить дополнительный SSD до 1 Тб.
Все версии ноутбуков Notebook 7 комплектуются 16 Гб ОЗУ. Новинки также располагают Wi-Fi 802.11ac, стереофонической звуковой системой Dolby Atmos, сканером отпечатков пальцев, клавиатурой Lattice с подсветкой, а также разъемами HDMI, USB 3.0 и USB Type-C.
Samsung не забыла и про тех покупателей, что желают приобрести производительное решение. Для них они подготовили Notebook 7 Force. Данная версия получит дискретную видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650 и 24 ГБ ОЗУ. Стоимость ноутбуков будет стартовать от 999 долларов, а за самый дорогой попросят 1499 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:13