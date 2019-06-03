В Сеты выставлен на продажу уникальный родстер Hammond





Родстер Hammond имеет корпус из стекловолокна, покрашенного в серебряный цвет. Автомобиль оборудован съёмной крышей из мягкой ткани черного цвета. Стальная рама изготовлена по индивидуальному заказу, а гидравлическая подвеска позволяет регулировать клиренс автомобиля. На машине установлены 17-дюймовые титановые диски с контролем тяги.Силовой агрегат взят с автомобиля Chrysler 300M 2002 года выпуска. Однако официальной информации о модификациях мотора нет. Если предположить, что он остался без изменений, тогда родстер Hammond оборудован 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 255 лошадиных силы, который работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.В Сети нет информации о стоимости этого уникального транспортного средства. Возможно, после продажи собственник сообщит цену автомобиля.