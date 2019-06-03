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В Сеты выставлен на продажу уникальный родстер Hammond

В Интернете появилась информация о продаже уникального родстера Hammond, который был создан в 2006 году. Донором для тюнингованного транспортного средства послужил Chrysler 300M 2002 года выпуска.
В Сеты выставлен на продажу уникальный родстер Hammond

Родстер Hammond имеет корпус из стекловолокна, покрашенного в серебряный цвет. Автомобиль оборудован съёмной крышей из мягкой ткани черного цвета. Стальная рама изготовлена по индивидуальному заказу, а гидравлическая подвеска позволяет регулировать клиренс автомобиля. На машине установлены 17-дюймовые титановые диски с контролем тяги.

Силовой агрегат взят с автомобиля Chrysler 300M 2002 года выпуска. Однако официальной информации о модификациях мотора нет. Если предположить, что он остался без изменений, тогда родстер Hammond оборудован 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 255 лошадиных силы, который работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Сети нет информации о стоимости этого уникального транспортного средства. Возможно, после продажи собственник сообщит цену автомобиля.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:58

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