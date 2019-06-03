Российские ученые объяснили, почему не удается полностью избавиться от чумы
Российские ученые объяснили, почему не удается избавиться от чумного микроба. На данный момент эксперты разрабатывают синтетические вакцины нового поколения от болезни.
Чуму считают возрождающейся болезнью, поскольку ее вспышки фиксируются в разных точках мира. На территории СНГ расположены 45 природных очагов заболевания, а чумной микроб циркулирует в популяциях грызунов и верблюдов из степных и пустынных регионов. Переносчиками болезни являются блохи, а если заражение произошло через дыхательные пути, то смерть наступает в течение суток или нескольких часов. Первой стадией развития бубонной чумы является увеличение лимфатических узлов и в этот период болезнь поддается лечению антибиотиками.
Ученые пришли к выводу, что чума генетически родственна псевдотуберкулезной бактерии. Возникновение новых вспышек заболевания объясняется глобальным потеплением, а полному уничтожению микроб не поддается из-за сложной экологической системы. Ученые ведут разработку новых вакцин против болезни, а клинические испытания проводятся в Китае, Великобритании и США. Отечественная разработка ученых из Оболенска уже получила разрешение на производство.
Чуму считают возрождающейся болезнью, поскольку ее вспышки фиксируются в разных точках мира. На территории СНГ расположены 45 природных очагов заболевания, а чумной микроб циркулирует в популяциях грызунов и верблюдов из степных и пустынных регионов. Переносчиками болезни являются блохи, а если заражение произошло через дыхательные пути, то смерть наступает в течение суток или нескольких часов. Первой стадией развития бубонной чумы является увеличение лимфатических узлов и в этот период болезнь поддается лечению антибиотиками.
Ученые пришли к выводу, что чума генетически родственна псевдотуберкулезной бактерии. Возникновение новых вспышек заболевания объясняется глобальным потеплением, а полному уничтожению микроб не поддается из-за сложной экологической системы. Ученые ведут разработку новых вакцин против болезни, а клинические испытания проводятся в Китае, Великобритании и США. Отечественная разработка ученых из Оболенска уже получила разрешение на производство.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:45