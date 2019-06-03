Российские ученые объяснили, почему не удается полностью избавиться от чумы





Чуму считают возрождающейся болезнью, поскольку ее вспышки фиксируются в разных точках мира. На территории СНГ расположены 45 природных очагов заболевания, а чумной микроб циркулирует в популяциях грызунов и верблюдов из степных и пустынных регионов. Переносчиками болезни являются блохи, а если заражение произошло через дыхательные пути, то смерть наступает в течение суток или нескольких часов. Первой стадией развития бубонной чумы является увеличение лимфатических узлов и в этот период болезнь поддается лечению антибиотиками.Ученые пришли к выводу, что чума генетически родственна псевдотуберкулезной бактерии. Возникновение новых вспышек заболевания объясняется глобальным потеплением, а полному уничтожению микроб не поддается из-за сложной экологической системы. Ученые ведут разработку новых вакцин против болезни, а клинические испытания проводятся в Китае, Великобритании и США. Отечественная разработка ученых из Оболенска уже получила разрешение на производство.