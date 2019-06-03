Ольга Серябкина опубликовала постельный снимок в Instagram
Ольга Серябкина обнародовала в социальной сети Instagram фотографию, сделанную в постели. Многие подписчики пришли в восторг от увиденного.
Певица продолжает восхищать поклонников новыми кадрами. На очередной публикации она лежит на кровати в лифе для тренировок и в удлиненных спортивных шортах. В это же время Серябкина смотрит в фотокамеру. «Я смотрю на тебя. А ты?» - подписала она снимок. Фанаты, взбудораженные изображением, ответили, что тоже прямиком смотрят на исполнительницу.
Ранее Ольга Серябкина рассказала, что ее команде пришлось убрать определенные сцены из нового клипа на хит «Не плачу» в связи с цензурой. Первоначальную версию ролика блокировали по этому поводу, поэтому Серябкиной и ее помощникам пришлось пойти на уступки, вырезав те или иные фрагменты из новой работы.
Певица продолжает восхищать поклонников новыми кадрами. На очередной публикации она лежит на кровати в лифе для тренировок и в удлиненных спортивных шортах. В это же время Серябкина смотрит в фотокамеру. «Я смотрю на тебя. А ты?» - подписала она снимок. Фанаты, взбудораженные изображением, ответили, что тоже прямиком смотрят на исполнительницу.
Ранее Ольга Серябкина рассказала, что ее команде пришлось убрать определенные сцены из нового клипа на хит «Не плачу» в связи с цензурой. Первоначальную версию ролика блокировали по этому поводу, поэтому Серябкиной и ее помощникам пришлось пойти на уступки, вырезав те или иные фрагменты из новой работы.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:20