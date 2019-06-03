Ольга Серябкина опубликовала постельный снимок в Instagram

Певица продолжает восхищать поклонников новыми кадрами. На очередной публикации она лежит на кровати в лифе для тренировок и в удлиненных спортивных шортах. В это же время Серябкина смотрит в фотокамеру. «Я смотрю на тебя. А ты?» - подписала она снимок. Фанаты, взбудораженные изображением, ответили, что тоже прямиком смотрят на исполнительницу.Ранее Ольга Серябкина рассказала, что ее команде пришлось убрать определенные сцены из нового клипа на хит «Не плачу» в связи с цензурой. Первоначальную версию ролика блокировали по этому поводу, поэтому Серябкиной и ее помощникам пришлось пойти на уступки, вырезав те или иные фрагменты из новой работы.