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«Везде закрыто»: Павел Воля не смог попасть ни в один замок возле Дублина

Известный российский комик Павел Воля рассказал о недавнем посещении замков в окрестностях Дублина, Ирландия. Супруг Ляйсан Утяшевой пожаловался, что не смог попасть ни в один из них, так как «везде закрыто».
«Везде закрыто»: Павел Воля не смог попасть ни в один замок возле Дублина

Об этом Павел Воля рассказал на своей странице в Instagram. Сейчас комик находится с гастролями в Великобритании, но несмотря на плотный график он нашел время для посещения местных достопримечательностей. Супруг Ляйсан Утяшевой решил осмотреть замки в окрестностях Дублина, но был слегка разочарован. «Везде закрыто», - пожаловался он. Юморист в свойственной для себя манере отметил: «Рыцарей не обнаружено. Везде только кони вроде типо меня».

Подписчики Павла Воли оценили его юмор и отметили, что в Ирландии много красивых туристических мест, обязательных для посещения. Отдельно поклонники юмориста выделили именно замки, так как они позволяют окунуться в атмосферу прошлых веков и понять, как жили люди в те времена. Они также пожелали комику удачного завершения гастролей и выразили надежду, что до их конца ему все-таки удастся попасть в одну из таких крепостей.

Напомним, супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева любят путешествовать по всему миру, в свои поездки они нередко берут и детей. Недавно звездное семейство отдыхало в Новой Зеландии, где они любовались местной природой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:05

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