Ученые: Помощь отцов у млекопитающих стимулирует развитие большого мозга





Чем больше мозг по отношению к размеру тела, тем разумнее живой организм, однако младенцы млекопитающих тратят около двух третей своей энергии на функционирование мозга. Это огромное количество энергии доступно в виде молока и в дальнейшем достигается через потребление пищи. Самки многих видов животных с большим мозгом не могут нести энергетические затраты на выращивание потомства самостоятельно — они зависят от дополнительной помощи. Биолог-эволюционист Сандра Хелдстаб и ее коллеги Карин Ислер, Джудит Буркарт и Карел ван Шайк из кафедры антропологии Цюрихского университета впервые продемонстрировали, что развитие младенцев зависит от помощи матери. В своем исследовании ученые сравнили размеры мозга, а также степень и частоту родительской помощи примерно у 480 видов млекопитающих. Выяснилось, что отцы помогают последовательно и надежно воспитывать потомство, в то время как помощь других членов группы, например, старших братьев и сестер, менее надежна.У львов некоторые малыши могут погибнуть при недостаточной поддержке родителей. Помощь отца способствует развитию большого мозга, однако это правило не распространяется на людей.