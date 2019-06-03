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Ученые: Помощь отцов у млекопитающих стимулирует развитие большого мозга

Ученые из Университета Цюриха доказали, что дополнительная помощь от отцов млекопитающих помогает развитию большого мозга. Виды животных с заботой отца о потомстве способны позволить себе большой мозг без зависимости от потребления энергии.
Ученые: Помощь отцов у млекопитающих стимулирует развитие большого мозга

Чем больше мозг по отношению к размеру тела, тем разумнее живой организм, однако младенцы млекопитающих тратят около двух третей своей энергии на функционирование мозга. Это огромное количество энергии доступно в виде молока и в дальнейшем достигается через потребление пищи. Самки многих видов животных с большим мозгом не могут нести энергетические затраты на выращивание потомства самостоятельно — они зависят от дополнительной помощи. Биолог-эволюционист Сандра Хелдстаб и ее коллеги Карин Ислер, Джудит Буркарт и Карел ван Шайк из кафедры антропологии Цюрихского университета впервые продемонстрировали, что развитие младенцев зависит от помощи матери. В своем исследовании ученые сравнили размеры мозга, а также степень и частоту родительской помощи примерно у 480 видов млекопитающих. Выяснилось, что отцы помогают последовательно и надежно воспитывать потомство, в то время как помощь других членов группы, например, старших братьев и сестер, менее надежна.

У львов некоторые малыши могут погибнуть при недостаточной поддержке родителей. Помощь отца способствует развитию большого мозга, однако это правило не распространяется на людей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:50

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