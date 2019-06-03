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Пикап от Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что новый пикап, который разрабатывает бренд, будет стоить менее 50 тысяч долларов. Такая цена позволит электрокару значительно оторваться от своих ближайших конкурентов.
Пикап от Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов

Илон Маск уверен, что стоимость нового пикапа от Tesla не превысит 50 тысяч долларов, что позволит оставить далеко позади ближайших конкурентов из Ford, поскольку их грузовой электромобиль стоит в разы дороже. Даже если модель немного подорожает до момента официального релиза, все равно цена останется ниже, чем у других брендов.

В данный момент нет подробной информации о технических характеристиках новой модели. Известно только, что на одном заряде транспортное средство сможет проехать до 800 километров. Полный привод обеспечивают четыре электромотора, которые установлены на каждом колесе. Информации о дате релиза пикапа от Tesla пока нет. Несмотря на то, что в Сети присутствует масса выдуманных концепт-артов нового электромобиля, маловероятно соответствие этих изображений с действительным видом авто. Илон Маск сказал только, что новый электро-пикап будет иметь фантастическую внешность.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:22

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