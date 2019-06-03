Сын Бари Алибасова оставил жену с новорожденной дочерью, уехав в Москву





Бари Алибасов-младший трудится бизнес-тренером в Москве, в начале года у него родилась дочь в браке с журналисткой Виолеттой Гришиной. Для наследника известного музыканта дочь Амелия стала первенцем после третьей свадьбы. Как отметил сын звезды в программе “Звезды сошлись”, его дочь и супруга живут в Калининграде. Муж журналистки не смог присутствовать на выписке из роддома. Дочь бизнес-тренера носит двойную фамилию Алибасова-Гришина. Как отметила мать ребенка, паре сложно в быту, поэтому они живут отдельно, а в воспитании ребенка помощь ей оказывают родственники. Звездный дедушка не видел внучку и не стремится к общению.На данный момент Бари Алибасов-младший обеспечивает небольшую финансовую поддержку и изредка приезжает, поэтому Виолетта Гришина задумалась об алиментах. При этом пара состоит в браке и возлюбленные не собираются подавать на развод, оставляя за собой право на личную жизнь.