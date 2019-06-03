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Корветы 20386 заменят оставшиеся без украинских моторов фрегаты в ВМФ РФ

Фрегаты 11356, строительство которых прекратили в связи с отсутствием украинских моторов, могут заменить корветами 20386. Такой информацией поделились представители ВМФ РФ.
Корветы 20386 заменят оставшиеся без украинских моторов фрегаты в ВМФ РФ

Многоцелевые корветы разработаны для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах. Данные корабли оснащены скорострельными зенитными автоматами, 100-мм артустановкой, ПВО «Релут», крылатыми боеголовками «Калибр» и противолодочным комплексом «Пакет-НК». Ведущее судно данной серии корветов спустят на воду спустя два года, а передадут ВМФ еще через год.

Завод «Янтарь» обязывался соорудить шесть фрегатов дальней морской зоны модификации 11356. Начальные три машины передали флоту в прежние годы, сборку остальных приостановили в связи с нехваткой двигателей, которые должна была поставить Украина, но из-за конфликта договор был прекращен.

Осенью ушедшего года стало известно, что Россия достроит для Индии два фрегата 11356, которые первоначально планировалось предоставить отечественному флоту. Для этого обе стороны подписали соответственный контракт.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:53

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