Корветы 20386 заменят оставшиеся без украинских моторов фрегаты в ВМФ РФ
Фрегаты 11356, строительство которых прекратили в связи с отсутствием украинских моторов, могут заменить корветами 20386. Такой информацией поделились представители ВМФ РФ.
Многоцелевые корветы разработаны для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах. Данные корабли оснащены скорострельными зенитными автоматами, 100-мм артустановкой, ПВО «Релут», крылатыми боеголовками «Калибр» и противолодочным комплексом «Пакет-НК». Ведущее судно данной серии корветов спустят на воду спустя два года, а передадут ВМФ еще через год.
Завод «Янтарь» обязывался соорудить шесть фрегатов дальней морской зоны модификации 11356. Начальные три машины передали флоту в прежние годы, сборку остальных приостановили в связи с нехваткой двигателей, которые должна была поставить Украина, но из-за конфликта договор был прекращен.
Осенью ушедшего года стало известно, что Россия достроит для Индии два фрегата 11356, которые первоначально планировалось предоставить отечественному флоту. Для этого обе стороны подписали соответственный контракт.
Многоцелевые корветы разработаны для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах. Данные корабли оснащены скорострельными зенитными автоматами, 100-мм артустановкой, ПВО «Релут», крылатыми боеголовками «Калибр» и противолодочным комплексом «Пакет-НК». Ведущее судно данной серии корветов спустят на воду спустя два года, а передадут ВМФ еще через год.
Завод «Янтарь» обязывался соорудить шесть фрегатов дальней морской зоны модификации 11356. Начальные три машины передали флоту в прежние годы, сборку остальных приостановили в связи с нехваткой двигателей, которые должна была поставить Украина, но из-за конфликта договор был прекращен.
Осенью ушедшего года стало известно, что Россия достроит для Индии два фрегата 11356, которые первоначально планировалось предоставить отечественному флоту. Для этого обе стороны подписали соответственный контракт.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:53