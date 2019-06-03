Huawei Mate 30 выйдут осенью этого года с новой операционной системой
Эксперты считают, что компания Huawei выпустит новый смартфон Mate 30 осенью этого года. Телефон будет работать на новой операционной системе HongMeng или Ark.
Компания Huawei имеет тенденцию выпускать свои флагманские телефоны осенью, поэтому эксперты считают, что новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro увидят мир уже в сентябре этого года. Гаджеты будут работать на операционной системе HongMeng или Ark, которые были созданы специально для китайского сегмента техники.
Использование собственных ОС связано с тем, что Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после чего ряд американских фирм прекратил сотрудничество с компанией из Поднебесной. Google и Microsoft больше не предоставляют Huawei свое программное обеспечение, в результате чего смартфоны компании лишились возможности работать на Android.
Однако китайский бренд был готов к такому исходу и преждевременно разработал собственные операционные системы, которые и будут использоваться на товарах фирмы. Власти КНР уже начали вводить ответные санкции против американских компаний. Первым под проверку попала служба доставки почты FedEx из-за нарушения интересов китайских граждан.
Компания Huawei имеет тенденцию выпускать свои флагманские телефоны осенью, поэтому эксперты считают, что новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro увидят мир уже в сентябре этого года. Гаджеты будут работать на операционной системе HongMeng или Ark, которые были созданы специально для китайского сегмента техники.
Использование собственных ОС связано с тем, что Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после чего ряд американских фирм прекратил сотрудничество с компанией из Поднебесной. Google и Microsoft больше не предоставляют Huawei свое программное обеспечение, в результате чего смартфоны компании лишились возможности работать на Android.
Однако китайский бренд был готов к такому исходу и преждевременно разработал собственные операционные системы, которые и будут использоваться на товарах фирмы. Власти КНР уже начали вводить ответные санкции против американских компаний. Первым под проверку попала служба доставки почты FedEx из-за нарушения интересов китайских граждан.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:01