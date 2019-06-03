Huawei Mate 30 выйдут осенью этого года с новой операционной системой





Компания Huawei имеет тенденцию выпускать свои флагманские телефоны осенью, поэтому эксперты считают, что новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro увидят мир уже в сентябре этого года. Гаджеты будут работать на операционной системе HongMeng или Ark, которые были созданы специально для китайского сегмента техники.Использование собственных ОС связано с тем, что Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после чего ряд американских фирм прекратил сотрудничество с компанией из Поднебесной. Google и Microsoft больше не предоставляют Huawei свое программное обеспечение, в результате чего смартфоны компании лишились возможности работать на Android.Однако китайский бренд был готов к такому исходу и преждевременно разработал собственные операционные системы, которые и будут использоваться на товарах фирмы. Власти КНР уже начали вводить ответные санкции против американских компаний. Первым под проверку попала служба доставки почты FedEx из-за нарушения интересов китайских граждан.