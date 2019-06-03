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Дочь Стриженовых Анастасия приехала из США в Россию в гости к родным

Старшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Анастасия приехала из США в Россию, дабы встретится со своими родственниками. В Instagram сестры Александра и Анастасия опубликовали совместные фото.
Дочь Стриженовых Анастасия приехала из США в Россию в гости к родным

Анастасия Стриженова родилась в 1988 году, образование получила в Англии. Шесть лет назад она стала супругой финансиста Петра Грищенко. В настоящее время вместе с мужем живет в Нью-Йорке, пара воспитывает сына Петра.

Подписчики Александры Стриженовой положительно восприняли новую публикацию дочери Александра и Екатерины Стриженовых. «Красавицы обе», - пишут фолловеры под фотографиями сестер. Спустя шесть часов после публикации изображение набрало более трех тысяч лайков и ряд позитивных высказываний со стороны подписчиков.

Александре Стриженовой 18 лет. С юных лет она занималась гимнастикой, учится в математическом классе. Имеет опыт работы в кино под руководством родного отца.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:38

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