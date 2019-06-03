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Цены на продукты не вырастут из-за введения новых правил

С 6 июля в России вступают в силу новые правила регулирующие взаимоотношения торговых сетей и их поставщиков. Теперь первые не смогут возвращать вторым скоропортящиеся продукты в том случае, если они не были проданы, из-за этого цены на продукты не вырастут.
Цены на продукты не вырастут из-за введения новых правил

Такое мнение высказал Дмитрий Востриков, являющийся исполнительным директором ассоциации «Руспродсоюз». Эксперт отмечает, цены на подобные продукты из-за введения новых правил не вырастут. На обычных потребителях данная ситуация никак не скажется. Единственный риск – это неграмотное планирование торговых сетей в первый период функционирования по новым правилам, что может привести к временному отсутствию тех или иных товаров на полках. При этом эксперт уверен, что подобные проблемы будут быстро решаться, и в итоге все игроки рынка привыкнут к измененной ситуации.

Многие торговые сети уже подготовились к введению новых правил и пересмотрели поставки от поставщиков в сторону их сокращения, но это не означает, что на полках будет дефицит. Эксперт назвал подобный процесс обычной оптимизацией, которой постоянно занимаются все игроки на рынке, поэтому ситуация для них не новая.

Напомним, изначально власти РФ хотели запретить любой возврат продукции поставщикам, но в конечном итоге стороны сошлись на компромиссном варианте. В запрещенную категорию попали скоропортящиеся группы товаров сроком годности до 30 дней, а все остальные остались без изменений.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

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