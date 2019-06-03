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Аскольд Запашный боится, что его дети перестанут его уважать

Аскольд Запашный решил поговорить об уважении в своей семье в программе “Пока все дома”. В частности, он раскрыл секрет, пойдут ли его дети по стопам родителей.
Аскольд Запашный боится, что его дети перестанут его уважать

Аскольд Запашный выступает ярким представителем цирковой династии, и на данный момент занимает должность худрука Большого цирка в Москве. Возлюбленная звезды Элен Запашная-Райхлин вышла из династии врачей. Вместе с супругой артист воспитывает двух дочерей Эльзу и Еву, но позволяет себе некоторую мягкость, чего не допускал его отец Вальтер Запашный. Как отметил деятель, для него уважение его семьи важнее любви, поэтому считает ужасным, если его дети станут его любить без уважения. Цирковой артист хотел бы, чтобы его дочери занялись продолжением семейного дела.

Эльза и Ева Запашные намерены посвятить свою жизнь цирку и уже успели выступить с отцом на больших представлениях. При этом Аскольд Запашный дает своим дочерям развиваться всесторонне, прививая интерес к музыке и иностранным языкам.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:24

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