Дочери Ксении Бородиной и рэпера Джигана заняли первые места на одном гимнастическом конкурсе
Наследница телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной и дочь рэп-музыканта Джигана заняли первые места на одном гимнастической конкурсе. Правда, не все фолловеры верят, что звездные родители не заплатили за то, чтобы именно их ребенок стал первым.
Не секрет, что 31-летняя супруга известного российского музыканта Джигана – Оксана Самойлова, довольно часто публикует у себя на странице в Instagram фотографии и видеоролики, на которых запечатлены ее наследницы. Отметим, что в звездном семействе растет 7-летняя Ариела, 4-летняя Лея, а также 2-летняя Майя, однако только старшая пока увлекается танцами и художественной гимнастикой.
10-летняя наследница Ксении Бородиной Маруся также занимается гимнастикой, чем не единожды хвалилась ее звездная родительница. Телеведущая «Дома-2» посещает все соревнования своей дочери, а успехами малышки тут же делится в личном микроблоге с фанатами.
Накануне и Ксения, и Оксана опубликовали у себя в профилях снимки, на которых запечатлены их наследницы с грамотами за первое место. Именно это и стало причиной того, что в Сети разгорелся очередной скандал, ведь по заднему плану на кадрах видно, что конкурс был один и тот же.
Сейчас читатели настаивают на том, что Бородина и Самойлова «заплатили» за первое место своих дочерей. Впрочем, мало кто подумал о том, что девочки соревновались за первенство в совершенно разных категориях, ведь, как известно, Маруся старше Ариелы почти на 3 года.
К слову, подписчикам удалось выяснить, что наследницы Бородиной и Самойловой на самом деле занимаются в одной спортивной школе.
Не секрет, что 31-летняя супруга известного российского музыканта Джигана – Оксана Самойлова, довольно часто публикует у себя на странице в Instagram фотографии и видеоролики, на которых запечатлены ее наследницы. Отметим, что в звездном семействе растет 7-летняя Ариела, 4-летняя Лея, а также 2-летняя Майя, однако только старшая пока увлекается танцами и художественной гимнастикой.
10-летняя наследница Ксении Бородиной Маруся также занимается гимнастикой, чем не единожды хвалилась ее звездная родительница. Телеведущая «Дома-2» посещает все соревнования своей дочери, а успехами малышки тут же делится в личном микроблоге с фанатами.
Накануне и Ксения, и Оксана опубликовали у себя в профилях снимки, на которых запечатлены их наследницы с грамотами за первое место. Именно это и стало причиной того, что в Сети разгорелся очередной скандал, ведь по заднему плану на кадрах видно, что конкурс был один и тот же.
Сейчас читатели настаивают на том, что Бородина и Самойлова «заплатили» за первое место своих дочерей. Впрочем, мало кто подумал о том, что девочки соревновались за первенство в совершенно разных категориях, ведь, как известно, Маруся старше Ариелы почти на 3 года.
К слову, подписчикам удалось выяснить, что наследницы Бородиной и Самойловой на самом деле занимаются в одной спортивной школе.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56