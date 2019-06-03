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Дочери Ксении Бородиной и рэпера Джигана заняли первые места на одном гимнастическом конкурсе

Наследница телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной и дочь рэп-музыканта Джигана заняли первые места на одном гимнастической конкурсе. Правда, не все фолловеры верят, что звездные родители не заплатили за то, чтобы именно их ребенок стал первым.

Дочери Ксении Бородиной и рэпера Джигана заняли первые места на одном гимнастическом конкурсе

Не секрет, что 31-летняя супруга известного российского музыканта Джигана – Оксана Самойлова, довольно часто публикует у себя на странице в Instagram фотографии и видеоролики, на которых запечатлены ее наследницы. Отметим, что в звездном семействе растет 7-летняя Ариела, 4-летняя Лея, а также 2-летняя Майя, однако только старшая пока увлекается танцами и художественной гимнастикой.

10-летняя наследница Ксении Бородиной Маруся также занимается гимнастикой, чем не единожды хвалилась ее звездная родительница. Телеведущая «Дома-2» посещает все соревнования своей дочери, а успехами малышки тут же делится в личном микроблоге с фанатами.

Накануне и Ксения, и Оксана опубликовали у себя в профилях снимки, на которых запечатлены их наследницы с грамотами за первое место. Именно это и стало причиной того, что в Сети разгорелся очередной скандал, ведь по заднему плану на кадрах видно, что конкурс был один и тот же.

Дочери Ксении Бородиной и рэпера Джигана заняли первые места на одном гимнастическом конкурсе

Сейчас читатели настаивают на том, что Бородина и Самойлова «заплатили» за первое место своих дочерей. Впрочем, мало кто подумал о том, что девочки соревновались за первенство в совершенно разных категориях, ведь, как известно, Маруся старше Ариелы почти на 3 года.

К слову, подписчикам удалось выяснить, что наследницы Бородиной и Самойловой на самом деле занимаются в одной спортивной школе.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56

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