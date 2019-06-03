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В Huawei объяснили дороговизну Honor 20 в Европе

Руководители Huawei объяснили причину высокой стоимости смартфона Honor 20 на европейском рынке. Если в КНР модель продается по приемлемой цене, то в Старом Свете ситуация иная.
В Huawei объяснили дороговизну Honor 20 в Европе

Например, одной из причин стала фрагментация рынка Европы. То, что в Китае гаджет покупают миллионы пользователей, не означает повторение такого же сценария в другой части света. Это негативно влияет на «операционную эффективность», в КНР с этим проблем нет.

Попросили руководители Huawei помнить и о всевозможных расходах и репутации компании. По причине значительной конкуренции приходится увеличивать стоимость для ценности бренда. В Honor заявили, что продавать в Европе свои разработки по малой цене неактуально: потребитель прекратит доверять фирме, и та лишится наработанной репутации.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:14

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