В Huawei объяснили дороговизну Honor 20 в Европе





Например, одной из причин стала фрагментация рынка Европы. То, что в Китае гаджет покупают миллионы пользователей, не означает повторение такого же сценария в другой части света. Это негативно влияет на «операционную эффективность», в КНР с этим проблем нет.Попросили руководители Huawei помнить и о всевозможных расходах и репутации компании. По причине значительной конкуренции приходится увеличивать стоимость для ценности бренда. В Honor заявили, что продавать в Европе свои разработки по малой цене неактуально: потребитель прекратит доверять фирме, и та лишится наработанной репутации.