Врачи: Инфаркт у мужчин и женщин имеет разные симптомы





Большинство людей знакомы с классическими симптомами инфаркта, но так сложилось, что они чаще всего проявляются именно у мужчин, а не женщин. Врачи-кардиологи отмечают, у представительниц прекрасного пола очень часто может не быть сильной боли и тяжести в груди, а также проблем с дыханием, из-за чего они могут решить, что с их здоровьем все нормально, но это не так. Согласно статистике, до трети женщин, имеющих острый коронарный синдром, не имеют классических симптомов. Такая ситуация способна привести к тому, что у них может случится незаметный инфаркт миокарда.Женские симптомы подобных проблем заметно отличаются от мужских. У представительниц прекрасного пола может наблюдаться насморк, чувство тяжести, изжога, отдышка, боль в руках, челюсти, зубах и спине. Эти симптомы не обязательно должны присутствовать в полной мере, достаточно нескольких.Врачи-кардиологи отмечают, очень часто на подобные проявления женского инфаркта внимания не обращают даже опытные специалисты. Они могут списывать данные симптомы на другие заболевания или на последствия менопаузы. Медики посоветовали женщинам быть внимательным к своему самочувствию и регулярно проверяться у врачей.