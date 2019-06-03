АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Врачи: Инфаркт у мужчин и женщин имеет разные симптомы

Американские врачи-кардиологи рассказали о том, что у мужчин и женщин имеются разные симптомы инфаркта. Из-за этого многие представительницы прекрасного могут даже не осознавать, что они находятся в группе риска.
Врачи: Инфаркт у мужчин и женщин имеет разные симптомы

Большинство людей знакомы с классическими симптомами инфаркта, но так сложилось, что они чаще всего проявляются именно у мужчин, а не женщин. Врачи-кардиологи отмечают, у представительниц прекрасного пола очень часто может не быть сильной боли и тяжести в груди, а также проблем с дыханием, из-за чего они могут решить, что с их здоровьем все нормально, но это не так. Согласно статистике, до трети женщин, имеющих острый коронарный синдром, не имеют классических симптомов. Такая ситуация способна привести к тому, что у них может случится незаметный инфаркт миокарда.

Женские симптомы подобных проблем заметно отличаются от мужских. У представительниц прекрасного пола может наблюдаться насморк, чувство тяжести, изжога, отдышка, боль в руках, челюсти, зубах и спине. Эти симптомы не обязательно должны присутствовать в полной мере, достаточно нескольких.

Врачи-кардиологи отмечают, очень часто на подобные проявления женского инфаркта внимания не обращают даже опытные специалисты. Они могут списывать данные симптомы на другие заболевания или на последствия менопаузы. Медики посоветовали женщинам быть внимательным к своему самочувствию и регулярно проверяться у врачей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цены на продукты не вырастут из-за
Аскольд Запашный боится, что его дети
Под Новосибирском в результате ДТП
В Huawei объяснили дороговизну Honor 20
Врачи: Инфаркт у мужчин и женщин имеет
Дочери Ксении Бородиной и рэпера
Greely представила новый кроссовер
В Приамурье в детском лагере во время
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил
В Австралии врачи случайно начали пожар
Яна Рудковская воспитывает сына
Ольге Бузовой пришлось лично
Эксперты озвучили лучшие средства от
Диетологи назвали ключевые способы
«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь
Исследование: Владельцы собак живут
Киану Ривз может сняться в экранизации
Apple добавит приложение «Калькулятор»
Евгений Плющенко показал архивное видео
Ученые рассказали о влиянии группы
К 2025 году Audi намерена представить
Пользователи собрали в одном ролике 13
Медики назвали продукты для густых и
Алена Яковлева рассказала о трудностях
Медики назвали продукты, помогающие при
Обозначены регионы РФ, где больше всего
Юлия Ковальчук призналась, что не
Google научила Chrome проецировать
Ученые обнаружили связь между озоном и
Татьяна Брухунова вместе с Евгением
Просмотреть все новости