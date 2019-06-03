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В Приамурье в детском лагере во время зарядки умер мальчик

В лагере в Приамурье умер во время физзарядки 14-летний мальчик. Трагический случай произошел 2 июня.
В Приамурье в детском лагере во время зарядки умер мальчик

Ребенок умер от остановки сердца. Он находился в учреждении в рамках профильной спортивной смены, которую организовала Амурская спортшкола. Мальчик являлся воспитанником секции легкой атлетики. Все дети приехали в лагерь «Колосок» в первый день лета, а утром во время зарядки воспитаннику стало плохо.

Присутствовавшие на физкультурном занятии врачи попытались привести пострадавшего в чувства, но их усилия не принесли успеха: мальчик умер. В амурском отделении СК подтвердили данные о несчастном случае, сотрудниками ведомства ныне проводится проверка.

Ранее сообщалось, что известный детский лагерь «Артек» в 2019 году посетят 43 000 воспитанников, большая их часть отправится на отдых по бюджетным путевкам. Получают их в основном хорошо отличившиеся в учебе дети.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:41

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