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Greely представила новый кроссовер Vision X3 по цене Lada Granta

Автопроизводитель Greely представил новую версию компактного кроссовера Vision X3. Обновленная модель получит изменения экстерьера, интерьера и ходовой части, а в Поднебесной ее будут продавать по цене отечественной Lada Granta.
Greely представила новый кроссовер Vision X3 по цене Lada Granta

Новая версия кроссовера Greely Vision X3 обзавелась целым рядом изменений, что коснулись практически всех составляющих автомобиля. Внешний вид новинки стал более привлекательным, у нее появился модернизированный передний бампер, измененная головная оптика, обновленные задние фонари и переработанная радиаторная решетка.

Изменения в кроссовере Greely Vision X3 коснулись и ходовой части. Габариты автомобиля составляют 4005x1760x1589 мм, а колесная база – 2480 мм. Под капотом у новинки расположится 1,5-литровый двигатель мощностью 109 лошадиных сил. Вместо 4-ступенчатого «автомата» покупателям предложат 5-ступенчатую «механику» или вариатор CVT. Полного привода не предусмотрено.

Заметные изменения произошли и в интерьере Greely Vision X3. Кроссовер обзавелся новой передней панелью, расширенной центральной консолью, блоком управления климат-контролем с кнопками и новым рулем с горизонтальной планкой. Также в салоне появился большой сенсорный экран мультимедийной системы.

В Китае продажи компактного кроссовера Greely Vision X3 стартуют в середине июня. Ценник – 480 тысяч рублей по текущему курсу валют, по такой цене в РФ продается Lada Granta.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:49

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