В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце





Хирурги проводили экстренную операцию под комбинированной ингаляционной и внутривенной общей анестезией, чтобы восстановить аорту 60-летнего пациента. Ранее мужчина лечился от легочной болезни в другой больнице, имел увеличенное правое легкое с несколькими постоянными воздушными карманами, известными как буллы. Легкое прилипло к его грудине, которую хирурги должны были пробить, чтобы добраться до его сердца. Когда воздух начал вытекать, поток кислорода в анестезирующем ингаляторе был увеличен на 100%, но утечка оказалась слишком большой и врачи почувствовали запах анестетика. Смесь препарата с большой концентрацией легковоспламеняющегося кислорода сделало возможным возгорание. Команда также использовала электрокоагуляторное устройство — хирургический инструмент, который при помощи тепла герметизирует рану. Возгорание произошло, когда искра от устройства электрокоагуляции попала на сухую хирургическую упаковку возле груди пациента в насыщенном кислородом воздухе.Это не первый случай, когда пожар происходит во время операции на сердце, а ранее были подробно описаны семь подобных случаев. Медики быстро потушили пожар без травм для пациента, а остальная часть операции протекала без происшествий.