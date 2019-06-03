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В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце
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В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце

Австралийские хирурги случайно начали пожар во время операции на открытом сердце. На конгрессе Евроанестезии в Вене медики заявили, что инцидент завершился без травм для пациента.
В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце

Хирурги проводили экстренную операцию под комбинированной ингаляционной и внутривенной общей анестезией, чтобы восстановить аорту 60-летнего пациента. Ранее мужчина лечился от легочной болезни в другой больнице, имел увеличенное правое легкое с несколькими постоянными воздушными карманами, известными как буллы. Легкое прилипло к его грудине, которую хирурги должны были пробить, чтобы добраться до его сердца. Когда воздух начал вытекать, поток кислорода в анестезирующем ингаляторе был увеличен на 100%, но утечка оказалась слишком большой и врачи почувствовали запах анестетика. Смесь препарата с большой концентрацией легковоспламеняющегося кислорода сделало возможным возгорание. Команда также использовала электрокоагуляторное устройство — хирургический инструмент, который при помощи тепла герметизирует рану. Возгорание произошло, когда искра от устройства электрокоагуляции попала на сухую хирургическую упаковку возле груди пациента в насыщенном кислородом воздухе.

Это не первый случай, когда пожар происходит во время операции на сердце, а ранее были подробно описаны семь подобных случаев. Медики быстро потушили пожар без травм для пациента, а остальная часть операции протекала без происшествий.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:26

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