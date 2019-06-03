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Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил сына ездить на велосипеде

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов научил единственного наследника ездить на велосипеде. По словам телезнаменитости, он до сих пор не может поверить в то, что его сын Роберт настолько быстро вырос.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил сына ездить на велосипеде

В последний месяц многие пользователи Сети обратили внимание на то, что Гобозов начал куда больше времени проводить со своим наследником. А вот мама мальчика Алиана Устиненко сейчас занята своей певческой карьерой. Вполне вероятно, что именно поэтому День защиты детей Роберт провел с отцом и своей бабушкой Ольгой Васильевной.

Сейчас личный микроблог звезды «Дома-2» буквально «усыпан» фотографиями и видеороликами, на которых он запечатлен в компании своего наследника. Несколько часов назад Александр поделился видео, под которым объяснил подписчикам, что решил научить сына ездить на велосипеде. Нужно сказать, что с этой миссией Гобозову удалось справиться весьма легко.

«Как время быстро летит... вот и пришла пора учить сына ездить на велосипеде и уже не за горами школа, подростковый возраст, советы по взрослому... Остановись время не беги так», - написал Гобозов.


Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил сына ездить на велосипеде

Отметим, что многие подписчики экс-участника «Дома-2» отреагировали на его новый пост. Один за другим они принялись давать Саше советы, как лучше всего учить сына ездить на велосипеде, а кое-кто даже раскритиковал Гобозова за то, что он так поздно взялся за обучение Роберта.

«Саша... снимайте колесики... очень быстро научиться сразу!», «Саша, а не поздно ты взялся за обучение Роберта?!» - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:33

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