Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил сына ездить на велосипеде

«Как время быстро летит... вот и пришла пора учить сына ездить на велосипеде и уже не за горами школа, подростковый возраст, советы по взрослому... Остановись время не беги так», - написал Гобозов.

«Саша... снимайте колесики... очень быстро научиться сразу!», «Саша, а не поздно ты взялся за обучение Роберта?!» - пишут в Сети.

В последний месяц многие пользователи Сети обратили внимание на то, что Гобозов начал куда больше времени проводить со своим наследником. А вот мама мальчика Алиана Устиненко сейчас занята своей певческой карьерой. Вполне вероятно, что именно поэтому День защиты детей Роберт провел с отцом и своей бабушкой Ольгой Васильевной.Сейчас личный микроблог звезды «Дома-2» буквально «усыпан» фотографиями и видеороликами, на которых он запечатлен в компании своего наследника. Несколько часов назад Александр поделился видео, под которым объяснил подписчикам, что решил научить сына ездить на велосипеде. Нужно сказать, что с этой миссией Гобозову удалось справиться весьма легко.Отметим, что многие подписчики экс-участника «Дома-2» отреагировали на его новый пост. Один за другим они принялись давать Саше советы, как лучше всего учить сына ездить на велосипеде, а кое-кто даже раскритиковал Гобозова за то, что он так поздно взялся за обучение Роберта.