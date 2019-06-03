Ольге Бузовой пришлось лично отговаривать Настю Балинскую от ухода с проекта

«Куда побежала она? Сюда? Куда бежал ребенок? Насть, не хочешь, не будем делать тестирование! Только выйди, пожалуйста... Хорошо, не будем делать, но так убегать – неправильно!» - обратилась Бузова к Балинской.

Не секрет, что вернувшимся в Периметр Алексею Кудряшову и Анастасии Балинской руководство «Дома-2» предоставило возможность поучаствовать в проектном конкурсе «Свадьба на миллион». Нужно сказать, что пара не стала упускать шанса сыграть свадьбу за счет телестройки.Более того, Алексей уже сделал Анастасии предложение руки и сердца, которое девушка с удовольствием приняла. Вот только в социальных сетях появились видеоролики, которые говорят о том, что влюбленным так и не удалось пройти очередной этап конкурса «Свадьба на миллион».На записи запечатлена, как в порыве конфликта с возлюбленным длинноволосая красавица отказывается не только проходить полиграф, но и вовсе продолжать участвовать в реалити-шоу «Дом-2». В итоге Анастасия поспешила покинуть съемочную площадку городских квартир, заявив о том, что пришла на проект только ради Алексея.К слову, догонять Балинскую пришлось ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой, которая поспешила отправиться вслед за своей подопечной в гримерку, чтобы отговорить ее уходить с телепроекта.