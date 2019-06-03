АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Ольге Бузовой пришлось лично отговаривать Настю Балинскую от ухода с проекта

Телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой пришлось лично отговаривать Анастасию Балинскую покидать проект. Отметим, что восходящая исполнительница даже отменила детектор лжи, чтобы только ее подопечная перестала плакать и успокоилась.

Ольге Бузовой пришлось лично отговаривать Настю Балинскую от ухода с проекта

Не секрет, что вернувшимся в Периметр Алексею Кудряшову и Анастасии Балинской руководство «Дома-2» предоставило возможность поучаствовать в проектном конкурсе «Свадьба на миллион». Нужно сказать, что пара не стала упускать шанса сыграть свадьбу за счет телестройки.

Более того, Алексей уже сделал Анастасии предложение руки и сердца, которое девушка с удовольствием приняла. Вот только в социальных сетях появились видеоролики, которые говорят о том, что влюбленным так и не удалось пройти очередной этап конкурса «Свадьба на миллион».

На записи запечатлена, как в порыве конфликта с возлюбленным длинноволосая красавица отказывается не только проходить полиграф, но и вовсе продолжать участвовать в реалити-шоу «Дом-2». В итоге Анастасия поспешила покинуть съемочную площадку городских квартир, заявив о том, что пришла на проект только ради Алексея.

К слову, догонять Балинскую пришлось ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой, которая поспешила отправиться вслед за своей подопечной в гримерку, чтобы отговорить ее уходить с телепроекта.

«Куда побежала она? Сюда? Куда бежал ребенок? Насть, не хочешь, не будем делать тестирование! Только выйди, пожалуйста... Хорошо, не будем делать, но так убегать – неправильно!» - обратилась Бузова к Балинской.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цены на продукты не вырастут из-за
Аскольд Запашный боится, что его дети
Под Новосибирском в результате ДТП
В Huawei объяснили дороговизну Honor 20
Врачи: Инфаркт у мужчин и женщин имеет
Дочери Ксении Бородиной и рэпера
Greely представила новый кроссовер
В Приамурье в детском лагере во время
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил
В Австралии врачи случайно начали пожар
Яна Рудковская воспитывает сына
Ольге Бузовой пришлось лично
Эксперты озвучили лучшие средства от
Диетологи назвали ключевые способы
«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь
Исследование: Владельцы собак живут
Киану Ривз может сняться в экранизации
Apple добавит приложение «Калькулятор»
Евгений Плющенко показал архивное видео
Ученые рассказали о влиянии группы
К 2025 году Audi намерена представить
Пользователи собрали в одном ролике 13
Медики назвали продукты для густых и
Алена Яковлева рассказала о трудностях
Медики назвали продукты, помогающие при
Обозначены регионы РФ, где больше всего
Юлия Ковальчук призналась, что не
Google научила Chrome проецировать
Ученые обнаружили связь между озоном и
Татьяна Брухунова вместе с Евгением
Просмотреть все новости