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Алена Яковлева рассказала о трудностях в личной жизни

Алена Яковлева рассказала о трудностях в личной жизни, включая изнасилование в молодости, а также неудачи в браках. Она признается, что у неё нет точного ощущения возраста.
Алена Яковлева рассказала о трудностях в личной жизни

Недавно Алена Яковлева рассказала о трудностях в личной жизни, которые обусловлены особенностями её характера, а также внешностью. На данный момент актрисе 58 лет, однако выглядит она значительно моложе. Она побывала замужем трижды, но всякий раз отношения разваливались по различным причинам. Последний возлюбленный Яковлевой был на несколько десятков лет младшие ее. В юном возрасте она стала жертвой группового изнасилования. Данное происшествие случилось в лесу, а его подробности она скрывает от всех близких ей людей. Однажды двое молодых парней схватили её и повезли в неизвестном направлении. Она поняла, что положение является крайне опасным, в связи с чем приняла решение перевести всё в шутку. Вместо того, чтобы паниковать, она спросила у молодых людей, кто из них намерен действовать первым. После окончания полового акта обидчики отвезли ее домой.

Своего первого ребенка она родила в 25 лет. Яковлева утверждает, что была готова к этому, в отличие от супруга. В то время у них катастрофически не хватало денег. В течение нескольких следующих лет она дважды вышла замуж, однако каждый её брак развалился по ряду неоднозначных причин. Алена Яковлева утверждает, что после 30 жизнь только начинается, а после 50 лет количество интересных событий лишь возросло.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:52

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