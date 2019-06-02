Медики назвали продукты, помогающие при проблемах с желудком





Медики отмечают, что проблемы с желудком возникают при перепадах температур, неустойчивости погоды и изменении питания. С приходом весны человек включает в рацион больше овощей и фруктов. В таком случае страдает самое слабое место в организме, что может определяться генетически. В список заболеваний входит язвенная болезнь, но предотвратить обострение может ряд правил питания. Следует придерживаться графика и принимать пищу в одно и то же время каждый день. Большую порцию лучше разделить на 4-5 маленьких и съесть их в течение дня. Легкий перекус должен состоять из сухофруктов, бананов, творога и мюслей. На завтрак следует выбирать яйца, творожные продукты и каши, на обед — суп и мясо с овощами, а к вечеру - снижать потребление калорийной и тяжелой пищи.Пищеварение улучшают физические нагрузки, а курение и алкоголь усугубляют проблему. Диетологи советуют отказаться от фастфуда и газировки, а при хроническом гастрите — от соленого.