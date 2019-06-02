АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Медики назвали продукты, помогающие при проблемах с желудком

Медики предупреждают об обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта с наступлением жаркого сезона. Были названы продукты, которые помогут преодолеть хронический гастрит и язвенную болезнь.
Медики назвали продукты, помогающие при проблемах с желудком

Медики отмечают, что проблемы с желудком возникают при перепадах температур, неустойчивости погоды и изменении питания. С приходом весны человек включает в рацион больше овощей и фруктов. В таком случае страдает самое слабое место в организме, что может определяться генетически. В список заболеваний входит язвенная болезнь, но предотвратить обострение может ряд правил питания. Следует придерживаться графика и принимать пищу в одно и то же время каждый день. Большую порцию лучше разделить на 4-5 маленьких и съесть их в течение дня. Легкий перекус должен состоять из сухофруктов, бананов, творога и мюслей. На завтрак следует выбирать яйца, творожные продукты и каши, на обед — суп и мясо с овощами, а к вечеру - снижать потребление калорийной и тяжелой пищи.

Пищеварение улучшают физические нагрузки, а курение и алкоголь усугубляют проблему. Диетологи советуют отказаться от фастфуда и газировки, а при хроническом гастрите — от соленого.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи собрали в одном ролике 13
Медики назвали продукты для густых и
Алена Яковлева рассказала о трудностях
Медики назвали продукты, помогающие при
Обозначены регионы РФ, где больше всего
Юлия Ковальчук призналась, что не
Google научила Chrome проецировать
Ученые обнаружили связь между озоном и
Татьяна Брухунова вместе с Евгением
Психологи: Жесткие сексуальные "игры"
Мария Максакова считает, что дочь
Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были
Певица Альбина Джанабаева и актер Игорь
В Финляндии запретили ввоз и продажу
Критик Соседов рассказал, почему
Названы наиболее популярные товары,
В 2020 году Эмир Кустурица выпустит
NASA прогнозирует исчезновение Большого
Похудевшая Анастасия Ивлеева показала
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и
Звезда “Игры престолов” Софи Тернер
Новый Mercedes-Benz CLA недавно
Крис Хемсворт назвал причины, мешающие
Известны подробности пожара в
Эксперты: Россия может получить выгоду
«Нет слов»: Супруга Дмитрия
Эксперты составили список вредных для
Наталья Рудова рассказала, что ее
Qualcomm разработает чип Snapdragon 7cx
Дизайнер Гоша Рубчинский удалил все
Просмотреть все новости