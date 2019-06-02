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Обозначены регионы РФ, где больше всего покупали пикапы

«Автостат» назвал отечественные регионы, где больше всего продают новых пикапов. Исследователи изучили сведения по реализации таких машин за январь-апрель этого года.
Обозначены регионы РФ, где больше всего покупали пикапы

Чаще всего пикапы покупали в ХМАО - 31 модель, или 10% от проданных по всей стране пикапов. На втором месте находится Москва - 228 единиц, замыкает топ-3 Подмосковье, там было продано 134 машины. Еще по сто автомобилей приобрели в Санкт-Петербурге, Иркутской области, Кубани и Красноярском крае.

Наиболее востребованными моделями данного типа в России оказались УАЗ «Пикап», им решили обзавестись 346 автолюбителей, а также Toyota Hilux и Mitsubishi L200 - 265 и 222 машины соответственно.



 
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Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:32

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