Обозначены регионы РФ, где больше всего покупали пикапы

Чаще всего пикапы покупали в ХМАО - 31 модель, или 10% от проданных по всей стране пикапов. На втором месте находится Москва - 228 единиц, замыкает топ-3 Подмосковье, там было продано 134 машины. Еще по сто автомобилей приобрели в Санкт-Петербурге, Иркутской области, Кубани и Красноярском крае.Наиболее востребованными моделями данного типа в России оказались УАЗ «Пикап», им решили обзавестись 346 автолюбителей, а также Toyota Hilux и Mitsubishi L200 - 265 и 222 машины соответственно.