Юлия Ковальчук призналась, что не выносит издевательств над детьми
Певица Юлия Ковальчук выступила против насилия над детьми, призывая взрослых защищать их. На своей странице в сети Instagram артистка отметила, что ей физически больно слушать истории о брошенных малышах.
В честь Дня защиты детей Юлия Ковальчук рассказала подписчикам в сети Instagram о том, какая она мать. Певица охарактеризовала себя безумно любящей и не терпящей насилие в семье. Артистке физически больно слушать истории о брошенных детях, а также о том, как некоторые люди бьют свое чадо. В такие моменты звезда готова на необдуманные поступки, поэтому желает каждому родителю сил и желания защищать собственных и чужих детей.
Публика заметила, что к вопросам безопасности детей Юлия Ковальчук подходит с большой ответственностью, поэтому не демонстрирует широкой общественности полуторагодовалую дочь. Артистка смогла показать лишь тень своего ребенка на песке.
В честь Дня защиты детей Юлия Ковальчук рассказала подписчикам в сети Instagram о том, какая она мать. Певица охарактеризовала себя безумно любящей и не терпящей насилие в семье. Артистке физически больно слушать истории о брошенных детях, а также о том, как некоторые люди бьют свое чадо. В такие моменты звезда готова на необдуманные поступки, поэтому желает каждому родителю сил и желания защищать собственных и чужих детей.
Публика заметила, что к вопросам безопасности детей Юлия Ковальчук подходит с большой ответственностью, поэтому не демонстрирует широкой общественности полуторагодовалую дочь. Артистка смогла показать лишь тень своего ребенка на песке.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:22