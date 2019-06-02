Ученые обнаружили связь между озоном и развитием атеросклероза крупных сосудов





В исследовании принимали участие 7 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет, они проживали в разных регионах США. Все они в течение последних 10 лет находились на учете у специалистов. Американские ученые уже не первый год исследуют вопрос влияния загрязненного тяжелыми металлами воздуха на здоровье сердечно-сосудистой системы, и в этом вопросе они сделали много открытий.С озоном все сложнее, его содержание не коррелируется с описанными выше веществами, поэтому этот вопрос необходимо изучать отдельно. Данная работала показала, что связь действительно существует. Чем больше уровень озона в воздухе, тем выше шанс развития у людей атеросклероза. Впоследствии данная болезнь не только может привести к серьезным заболеваниям всей сердечно-сосудистой системы, но и спровоцировать инсульт.Ученые также узнали, что развитие атеросклероза в таком случае происходит неравномерно, чаще всего он поражает крупные сосуды. В первую очередь это касается сонной артерии, из-за чего недостаток крови ощущается в шее и мозге. Специалисты продолжат исследование в данном направлении, так как у озона имеется и другое негативное влияние на организм.