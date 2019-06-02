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Татьяна Брухунова вместе с Евгением Петросяном побывала в Большом театре после слухов о разлуке

Татьяна Брухунова в компании Евгения Петросяна посетила Большой театр. Восхищенная постановкой, она написала по этому поводу восторженный отзыв в Instagram-аккаунте.
Татьяна Брухунова вместе с Евгением Петросяном побывала в Большом театре после слухов о разлуке

Помощница юмориста опровергла ходившие слухи о разлуке с бывшим мужем Елены Степаненко. Пара посещает театры, получая эстетическое удовольствие от таких мероприятий.

Недавно Петросян и Брухунова отправились на спектакль «Жизель», сюжет которого потряс ассистентку артиста до глубины души. Увиденный балет она назвала «самым волшебным», который когда-либо видела в жизни. Отдельно она высказалась об актерской игре Светланы Захаровой, спровоцировавшей у Татьяны Брухуновой сильные эмоции.

До этого пара увидела спектакль «Двое на качелях» в «Современнике». Помощница сатирика с восторгом оценила игру Кристины Орбакайте, выступившей в роли замены актрисы Чулпан Хаматовой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:56

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