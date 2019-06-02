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Мария Максакова считает, что дочь Дениса Вороненкова могут “залечить до гроба"

Мария Максакова рассказала о том, кто, по её мнению, мог заказать убийство Дениса Вороненкова. Она считает, что его дочь могут “залечить до гроба”.
Мария Максакова считает, что дочь Дениса Вороненкова могут “залечить до гроба"

Недавно Мария Максакова поделилась своим мнением в интервью изданию Starhit касательно смерти Дениса Вороненкова, её супруга. Она утверждает, что предприняла множество попыток выяснить правду о гибели депутата, однако на данный момент это не принесло желаемых результатов. Большая часть информации указывает на то, что Денис Панаитов может быть причастен к данному делу. Она уточняет, что в течение нескольких месяцев ей не удалось увидеть дочь покойного мужа Екатерину. По неподтвержденным слухам, она проходит лечение в наркологическом центре. Данная информация подтверждается рядом снимков, на которых дочь депутата выглядит замученной.

Некоторое время назад журналисты попытались направиться в то место, где, по слухам, находилась девушка. Обнаружить её там не удалось. Мария Максакова считает, что там её могут “залечить до гроба”. Она утверждает, что мать девушки убеждена в неизлечимости ее болезни.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:48

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