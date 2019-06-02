Мария Максакова считает, что дочь Дениса Вороненкова могут “залечить до гроба"





Недавно Мария Максакова поделилась своим мнением в интервью изданию Starhit касательно смерти Дениса Вороненкова, её супруга. Она утверждает, что предприняла множество попыток выяснить правду о гибели депутата, однако на данный момент это не принесло желаемых результатов. Большая часть информации указывает на то, что Денис Панаитов может быть причастен к данному делу. Она уточняет, что в течение нескольких месяцев ей не удалось увидеть дочь покойного мужа Екатерину. По неподтвержденным слухам, она проходит лечение в наркологическом центре. Данная информация подтверждается рядом снимков, на которых дочь депутата выглядит замученной.Некоторое время назад журналисты попытались направиться в то место, где, по слухам, находилась девушка. Обнаружить её там не удалось. Мария Максакова считает, что там её могут “залечить до гроба”. Она утверждает, что мать девушки убеждена в неизлечимости ее болезни.