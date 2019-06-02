Психологи: Жесткие сексуальные "игры" делают людей счастливыми





По словам экспертов, в БДСМ есть три роли: доминант, сабмиссив и свич. "Доминанты" являются активными, подчиняющими партнерами с низкой чувствительностью к отвержению. В ходе исследования удалось опросить 141 молодого человека и 125 девушек. Респонденты рассказывали о качестве интимной жизни и жалобах, касающихся этой сферы. Оказалось, что партнеры, предпочитающие доминировать в сексе, были более удовлетворены "страстными" отношениями.В интиме большинство опрошенных предпочитали заниматься практиками доминирования/подчинения. Садизм/мазохизм был испытан более 50% участников, БДСМ-занятия с причинением физической боли опробовали 90,4% дам и 73,8% представителей мужского пола. Унижение и бандаж оказались умеренно популярными: среди мужчин - 58,9% и 56,7%, а среди женщин - 54,4% и 59,2% соответственно. Занятия с поводками и ошейниками проводили 82,4% девушек и 67,4% мужчин. В романтических отношениях, связанных с моделью доминирование-подчинение, находились 66% дам и 43% парней.Специалисты делают акцент на том, что практики БДСМ - не странность, а жизнь в свое удовольствие. Увлечение жесткими играми имеют от 10% до 50% людей. По словам психотерапевта Татьяны Тихоновой, индивиды, не занимающиеся БДСМ, больше подвержены стрессу и менее удовлетворены качеством жизни.