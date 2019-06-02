Певица Альбина Джанабаева и актер Игорь Петренко стали продавцами мороженого
Певица Альбина Джанабаева и актер Игорь Петренко приняли участие в акции и продавали мороженое в ГУМе. Фотографии с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram.
На один день Альбина Джанабаева и Игорь Петренко стали продавцами мороженого в рамках благотворительного марафона. Певица выбрала для себя жилетку в черно-белую полоску, а также красную блузку и бордовую юбку. Актер выбрал яркий жилет с цветочным принтом. На своей странице в сети Instagram джанабаева отметила, что ради мероприятия в ГУМ привезли 130 тысяч порций мороженого, а стоили они по 25 рублей. Также артистка призналась, что любит ванильный стаканчик и поинтересовалась у подписчиков об их любимых вкусах.
Игорь Петренко после развода с Екатериной Климовой сохранил с ней дружеские отношения. Бывшая жена актера счастлива с новым возлюбленным и родила ему дочь Беллу.
На один день Альбина Джанабаева и Игорь Петренко стали продавцами мороженого в рамках благотворительного марафона. Певица выбрала для себя жилетку в черно-белую полоску, а также красную блузку и бордовую юбку. Актер выбрал яркий жилет с цветочным принтом. На своей странице в сети Instagram джанабаева отметила, что ради мероприятия в ГУМ привезли 130 тысяч порций мороженого, а стоили они по 25 рублей. Также артистка призналась, что любит ванильный стаканчик и поинтересовалась у подписчиков об их любимых вкусах.
Игорь Петренко после развода с Екатериной Климовой сохранил с ней дружеские отношения. Бывшая жена актера счастлива с новым возлюбленным и родила ему дочь Беллу.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:40