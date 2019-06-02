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Названы наиболее популярные товары, покупаемые в России весной

Обнародован перечень товаров, которые покупали жители РФ весной 2019 года. Соответствующее исследование проводила фирма «Геоинтеллект» вместе с оператором «Платформа ОФД».
Названы наиболее популярные товары, покупаемые в России весной

По сравнению с этим же периодом прошлого года население России стало в большей мере приобретать кроссовки, спортивные штаны и футболки. За ушедшие 12 месяцев объем покупок товаров фитнес-характера увеличился на 30%.

На 16% выросло приобретение часов, смарт-браслетов и смартфонов, еще на 14% увеличились покупки строительных материалов и садовых товаров. Аналитики связали увеличение покупок данных товаров с быстрой возможностью обзавестись нужной вещью в онлайн-маркетах. На сегодня более 26% российских граждан приобретают необходимые им услуги в Интернете, там же продают и личное имущество.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:17

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