Названы наиболее популярные товары, покупаемые в России весной





По сравнению с этим же периодом прошлого года население России стало в большей мере приобретать кроссовки, спортивные штаны и футболки. За ушедшие 12 месяцев объем покупок товаров фитнес-характера увеличился на 30%.На 16% выросло приобретение часов, смарт-браслетов и смартфонов, еще на 14% увеличились покупки строительных материалов и садовых товаров. Аналитики связали увеличение покупок данных товаров с быстрой возможностью обзавестись нужной вещью в онлайн-маркетах. На сегодня более 26% российских граждан приобретают необходимые им услуги в Интернете, там же продают и личное имущество.